https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825300053.html

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) - РИА Новости, 20.10.2022

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:28

2022-10-20T11:28

2022-10-20T11:28

справки

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.Ростуризм осуществлял федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, а также федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.Федеральное агентство по туризму осуществляло следующие полномочия:Федеральное агентство по туризму принимало следующие нормативные правовые акты:Федеральное агентство по туризму было образовано в 2004 году в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально находилось в прямом подчинении правительству, но в 2008 году было передано в ведение Министерства спорта, туризма и молодежной политики.В 2012 году перешло в ведение Министерства культуры РФ, в 2018 году – в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2020 году Ростуризм полностью перешел под контроль правительству Российской Федерации. Руководитель Федерального агентства по туризму назначался и освобождался от должности правительством Российской Федерации. С 7 февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова. 20 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития. Президентский указ вступает в силу со дня подписания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия