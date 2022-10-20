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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) - РИА Новости, 20.10.2022
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) - РИА Новости, 20.10.2022
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:28
2022-10-20T11:28
справки
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.Ростуризм осуществлял федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, а также федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.Федеральное агентство по туризму осуществляло следующие полномочия:Федеральное агентство по туризму принимало следующие нормативные правовые акты:Федеральное агентство по туризму было образовано в 2004 году в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально находилось в прямом подчинении правительству, но в 2008 году было передано в ведение Министерства спорта, туризма и молодежной политики.В 2012 году перешло в ведение Министерства культуры РФ, в 2018 году – в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2020 году Ростуризм полностью перешел под контроль правительству Российской Федерации. Руководитель Федерального агентства по туризму назначался и освобождался от должности правительством Российской Федерации. С 7 февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова. 20 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития. Президентский указ вступает в силу со дня подписания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия
Справки, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия
11:28 20.10.2022
 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСтенд "Ростуризма" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.
Ростуризм осуществлял федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, а также федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.
Федеральное агентство по туризму осуществляло следующие полномочия:
  • устанавливало порядок представления туроператорами, в отношении которых законодательством РФ не предусмотрено обязательное опубликование данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года, копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года в агентство;
  • устанавливало и доводило до сведения туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, условия и форматы представления туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, отчетности (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности), в том числе в виде электронных документов, а также контрольные соотношения ее показателей;
  • вносило в правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента Российской Федерации и актов правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения агентства, за исключением случаев, когда иное установлено актами президента РФ и актами правительства РФ.
Федеральное агентство по туризму принимало следующие нормативные правовые акты:
  • правила классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;
  • порядок представления объединением туроператоров в сфере выездного туризма в Федеральное агентство по туризму уведомления в форме электронного документа о прекращении членства туроператора в указанном объединении;
  • форма свидетельства о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров и порядок его выдачи;
  • порядок представления туроператором электронных документов для внесения сведений в единый федеральный реестр туроператоров;
  • типовая форма договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком;
  • порядок принятия объединением туроператоров в сфере выездного туризма решения об освобождении туроператора от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора;
  • требования к отчетности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме;
  • правила профессиональной деятельности, регулирующие порядок осуществления объединением туроператоров в сфере выездного туризма и его членами функций, связанных с формированием и использованием резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма;
  • совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общие требования к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения детей организованными группами и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха и их оздоровления либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов;
  • порядок уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а также форма такого уведомления;
  • порядок ведения перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
  • порядок ведения единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
  • порядок ведения единого федерального реестра турагентов, субагентов, в том числе порядок выдачи выписки из единого федерального реестра турагентов, субагентов и форма такой выписки, и порядок внесения в единый федеральный реестр турагентов, субагентов сведений о турагентах, субагентах;
  • порядок размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах (о гидах) или о гидах-переводчиках, прошедших аттестацию для национальных туристских маршрутов, на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
  • порядок ведения реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, в том числе внесения сведений об организации, уполномоченной на проведение аттестации инструкторов-проводников, в указанный реестр, изменения таких сведений и исключения таких сведений из указанного реестра;
  • форма нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника;
  • перечень специализированного оборудования и снаряжения, принадлежащих организации на праве собственности или на ином законном основании, необходимого для проведения аттестации инструкторов-проводников по соответствующим видам и категориям сложности туристских маршрутов;
  • требования к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности;
  • порядок отражения основных данных о туристе или туристах и информации об их путешествии в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода).
  • На основании и в порядке, установленных федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, Федеральное агентство по туризму осуществляло следующие функции в установленной сфере деятельности:
  • реализовало приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, осуществляло формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;
  • разрабатывало документы стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, и обеспечивало реализацию документов стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, в части сферы ведения агентства;
  • осуществляло информационное обеспечение туризма, включая содействие в создании и функционировании туристских информационных центров, систем навигации и ориентирования в сфере туризма;
  • создавало и обеспечивало благоприятные условия для развития туристской индустрии в РФ;
  • содействовало в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством РФ;
  • выдавало разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов;
  • информировало в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания;
  • организовывало и проводило мероприятия по продвижению туристских продуктов в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских рынках;
  • осуществляло в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
  • осуществляло экономический анализ деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждало экономические показатели их деятельности, проводило в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
  • осуществляло функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;
  • взаимодействовало в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями, включая представление по поручению правительства РФ интересов России в международных организациях в установленной сфере деятельности;
  • создавало представительства за пределами РФ в сфере туризма;
  • вело перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещает сведения, содержащиеся в таких перечнях, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и т.д.
Федеральное агентство по туризму было образовано в 2004 году в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально находилось в прямом подчинении правительству, но в 2008 году было передано в ведение Министерства спорта, туризма и молодежной политики.
В 2012 году перешло в ведение Министерства культуры РФ, в 2018 году – в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации.
В 2020 году Ростуризм полностью перешел под контроль правительству Российской Федерации.
Руководитель Федерального агентства по туризму назначался и освобождался от должности правительством Российской Федерации.
С 7 февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.
20 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития. Президентский указ вступает в силу со дня подписания.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Россия
 
 
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