https://ria.ru/20221020/roskosmos-1825372025.html

"Роскосмос" будет активнее развивать коммерческую отрасль, заявил Борисов

"Роскосмос" будет активнее развивать коммерческую отрасль, заявил Борисов - РИА Новости, 20.10.2022

"Роскосмос" будет активнее развивать коммерческую отрасль, заявил Борисов

"Роскосмос" будет активнее развивать коммерческое направление деятельности, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:19

2022-10-20T14:19

2022-10-20T14:19

наука

космос - риа наука

роскосмос

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. "Роскосмос" будет активнее развивать коммерческое направление деятельности, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов."Структура отрасли до настоящего момента даже не содержала коммерческого направления. То есть мы создавали то, что умели, без ориентирования на спрос. В отрасли сегодня создается коммерческое направление, в задачу которого входит мониторить и аккумулировать спрос наших потребителей", - сказал Борисов на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего".По его словам, особое внимание стоит уделить исполнению своих обязательств в срок и производительности труда."В 2021 году ни одно предприятие не достигло тех показателей, которые мы планировали. Можно ссылаться на санкции, можно постоянно говорить, что нет элементной базы, и из-за этого уходить по срокам вправо. А можно решать в непростых условиях проблемы, искать различные способы", - заметил Борисов."Срывы сроков - это уменьшение выручки, отсутствие возможности развиваться и повышать зарплату", - добавил он.

https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html

https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html

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космос - риа наука, роскосмос, экономика, юрий борисов (роскосмос)