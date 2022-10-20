https://ria.ru/20221020/riski-1825475488.html

В России изучат экономические риски в градообразующих организациях

В России изучат экономические риски в градообразующих организациях - РИА Новости, 20.10.2022

В России изучат экономические риски в градообразующих организациях

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:32

2022-10-20T18:32

2022-10-20T18:55

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их предотвращению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – до 15 ноября.

https://ria.ru/20221020/putin-1825475991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, россия