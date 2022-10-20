https://ria.ru/20221020/riski-1825475488.html
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях - РИА Новости, 20.10.2022
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях
Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:32
2022-10-20T18:32
2022-10-20T18:55
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их предотвращению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – до 15 ноября.
https://ria.ru/20221020/putin-1825475991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
18:32 20.10.2022 (обновлено: 18:55 20.10.2022)
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях
Путин поручил изучить риски ухудшения экономической ситуации градообразующих организаций