Рейтинг@Mail.ru
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/riski-1825475488.html
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях - РИА Новости, 20.10.2022
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях
Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:32
2022-10-20T18:55
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816273025_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_89e96d1087ba0985737b64c7307d99ac.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их предотвращению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – до 15 ноября.
https://ria.ru/20221020/putin-1825475991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816273025_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_c319a1983554f71c2a96b3102c8d1f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
18:32 20.10.2022 (обновлено: 18:55 20.10.2022)
 
В России изучат экономические риски в градообразующих организациях

Путин поручил изучить риски ухудшения экономической ситуации градообразующих организаций

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкНижнетагильский металлургический комбинат
Нижнетагильский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Нижнетагильский металлургический комбинат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, принять меры по их предотвращению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – до 15 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 18:34
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала