https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html

РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран

РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран - РИА Новости, 20.10.2022

РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран

Форум "Сделано в России" в этом году посетит в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом году, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:44

2022-10-20T12:44

2022-10-20T12:44

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

экономика

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Форум "Сделано в России" в этом году посетит в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом году, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."На Международный экспортный форум "Сделано в России", который стартовал 20 октября в Москве, приехали делегации из 78 стран, это в три раз больше, чем в прошлом году. А общее количество иностранных участников превышает прошлогоднее в пять раз", - сказала она."Наш десятый, юбилейный Международный экспортный форум "Сделано в России" является рекордным по всем показателям", - добавила глава РЭЦ.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ , проходит в этом году в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html

россия

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика, форум "сделано в россии"