https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html
РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран
РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран - РИА Новости, 20.10.2022
РЭЦ: форум "Сделано в России" посетят делегации из 78 стран
Форум "Сделано в России" в этом году посетит в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом году, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:44
2022-10-20T12:44
2022-10-20T12:44
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
экономика
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Форум "Сделано в России" в этом году посетит в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом году, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."На Международный экспортный форум "Сделано в России", который стартовал 20 октября в Москве, приехали делегации из 78 стран, это в три раз больше, чем в прошлом году. А общее количество иностранных участников превышает прошлогоднее в пять раз", - сказала она."Наш десятый, юбилейный Международный экспортный форум "Сделано в России" является рекордным по всем показателям", - добавила глава РЭЦ.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ , проходит в этом году в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Экономика, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Форум "Сделано в России" в этом году посетит в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом году, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"На Международный экспортный форум "Сделано в России", который стартовал 20 октября в Москве
, приехали делегации из 78 стран, это в три раз больше, чем в прошлом году. А общее количество иностранных участников превышает прошлогоднее в пять раз", - сказала она.
"Наш десятый, юбилейный Международный экспортный форум "Сделано в России" является рекордным по всем показателям", - добавила глава РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ , проходит в этом году в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.