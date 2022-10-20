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Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения - РИА Новости, 20.10.2022
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Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения
Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения - РИА Новости, 20.10.2022
Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения
Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:32
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив установленные там правила, заявил телеканалу BFM управляющий заведения.По его словам, к женщинам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего и не заказали, притом что сначала они согласились на условия пользования туалета. Во время словесного конфликта с участием менеджера одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении.Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал двух украинок из ресторана Cosy Montparnasse после словесного конфликта, сказав им вслед: "Да здравствует Путин! Пока".Ромеро-Мишель считает, что произошедшее неприемлемо. По словам чиновника, его владельцы должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.
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париж, в мире, франция, украина
Париж, В мире, Франция, Украина
03:32 20.10.2022 (обновлено: 11:41 20.10.2022)
 
Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения

Менеджер Cozy Montparnasse: двух украинок выгнали из ресторана из-за отказа сделать заказ

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив установленные там правила, заявил телеканалу BFM управляющий заведения.
По его словам, к женщинам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего и не заказали, притом что сначала они согласились на условия пользования туалета. Во время словесного конфликта с участием менеджера одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении.
"Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов", — отметил сотрудник ресторана.
Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал двух украинок из ресторана Cosy Montparnasse после словесного конфликта, сказав им вслед: "Да здравствует Путин! Пока".
Ромеро-Мишель считает, что произошедшее неприемлемо. По словам чиновника, его владельцы должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.
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