https://ria.ru/20221020/restoran-1825257268.html

Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения

Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения - РИА Новости, 20.10.2022

Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения

Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:32

2022-10-20T03:32

2022-10-20T11:41

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив установленные там правила, заявил телеканалу BFM управляющий заведения.По его словам, к женщинам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего и не заказали, притом что сначала они согласились на условия пользования туалета. Во время словесного конфликта с участием менеджера одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении.Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал двух украинок из ресторана Cosy Montparnasse после словесного конфликта, сказав им вслед: "Да здравствует Путин! Пока".Ромеро-Мишель считает, что произошедшее неприемлемо. По словам чиновника, его владельцы должны будут объяснить случившееся и понести ответственность.

https://ria.ru/20220928/merts-1819963492.html

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париж, в мире, франция, украина