18:09 20.10.2022 (обновлено: 18:16 20.10.2022)
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов
Асад поздравил российскую делегацию с успешным проведением референдумов в новых регионах
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей . Архивное фото
КАИР, 20 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую Дамаск российскую делегацию с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Асад в четверг принял делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.
"Президент Асад поздравил (делегацию) в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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