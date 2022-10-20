Рейтинг@Mail.ru
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/referendum-1825465617.html
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов - РИА Новости, 20.10.2022
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов
Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую Дамаск российскую делегацию с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:09
2022-10-20T18:16
политика
россия
башар асад
александр лаврентьев
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819879359_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6067b19bce5583343028af661a2def8c.jpg
КАИР, 20 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую Дамаск российскую делегацию с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, сообщила канцелярия сирийского лидера.Асад в четверг принял делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым."Президент Асад поздравил (делегацию) в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819879359_113:0:1073:720_1920x0_80_0_0_9e0a56c2f66ca94f0504120eeffbeb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, башар асад, александр лаврентьев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Россия, Башар Асад, Александр Лаврентьев, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
18:09 20.10.2022 (обновлено: 18:16 20.10.2022)
 
Асад поздравил российскую делегацию с проведением референдумов

Асад поздравил российскую делегацию с успешным проведением референдумов в новых регионах

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил посетившую Дамаск российскую делегацию с успешным проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Асад в четверг принял делегацию во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.
"Президент Асад поздравил (делегацию) в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
ПолитикаРоссияБашар АсадАлександр ЛаврентьевВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала