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Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper - РИА Новости, 20.10.2022
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Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper
Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper - РИА Новости, 20.10.2022
Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper
Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:31
2022-10-20T12:31
в мире
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беспилотники
технологии
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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Он отметил, что Польша будет пользоваться взятыми в лизинг Reaper, пока не приобретет собственную беспилотную разведывательную систему. "Это временное решение. Мы будем пользоваться им, пока не получим собственную беспилотную разведывательную систему", - написал министр.Свое сообщение в Twiter Блащак сопроводил фотографией беспилотника Reaper со знаком ВВС Польши.
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в мире, мариуш блащак, польша, сша, бпла, беспилотники, технологии
В мире, Мариуш Блащак, Польша, США, БПЛА, Беспилотники, Технологии
12:31 20.10.2022
 
Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper

Польша взяла в лизинг американскую беспилотную разведывательную систему MQ-9A Reaper

CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer / Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer /
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Очередная инвестиция в безопасность Польши. Мы подписали договор на лизинг для Войска Польского беспилотной разведывательной системы MQ-9A Reaper", - написал Блащак в Twitter.
Он отметил, что Польша будет пользоваться взятыми в лизинг Reaper, пока не приобретет собственную беспилотную разведывательную систему. "Это временное решение. Мы будем пользоваться им, пока не получим собственную беспилотную разведывательную систему", - написал министр.
Свое сообщение в Twiter Блащак сопроводил фотографией беспилотника Reaper со знаком ВВС Польши.
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В миреМариуш БлащакПольшаСШАБПЛАБеспилотникиТехнологии
 
 
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