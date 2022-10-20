https://ria.ru/20221020/reaper-1825329477.html

Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper

Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper - РИА Новости, 20.10.2022

Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper

Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:31

2022-10-20T12:31

2022-10-20T12:31

в мире

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша взяла в лизинг американскую беспилотную систему Reaper, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Он отметил, что Польша будет пользоваться взятыми в лизинг Reaper, пока не приобретет собственную беспилотную разведывательную систему. "Это временное решение. Мы будем пользоваться им, пока не получим собственную беспилотную разведывательную систему", - написал министр.Свое сообщение в Twiter Блащак сопроводил фотографией беспилотника Reaper со знаком ВВС Польши.

https://ria.ru/20221018/rszo-1824934921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мариуш блащак, польша, сша, бпла, беспилотники, технологии