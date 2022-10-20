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США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон - РИА Новости, 20.10.2022
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США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон
США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон - РИА Новости, 20.10.2022
США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон
США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов, сообщает Пентагон. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:38
2022-10-20T23:38
в мире
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов, сообщает Пентагон."Госдеп одобрил возможную продажу Японии ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и дополнительного оборудования на сумму 450 миллионов долларов", - сообщает военное ведомство.Япония попросила до 32 двух ракет двумя траншами по 16 единиц, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20221020/ssha-1825527587.html
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в мире, япония, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, Япония, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США
23:38 20.10.2022
 
США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон

Пентагон: США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов, сообщает Пентагон.
"Госдеп одобрил возможную продажу Японии ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и дополнительного оборудования на сумму 450 миллионов долларов", - сообщает военное ведомство.
Япония попросила до 32 двух ракет двумя траншами по 16 единиц, уточняет ведомство.
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В миреЯпонияСШАМинистерство обороны СШАГосударственный департамент США
 
 
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