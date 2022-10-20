https://ria.ru/20221020/rakety-1825527994.html

США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон

США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон - РИА Новости, 20.10.2022

США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6, заявили Пентагон

США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов, сообщает Пентагон. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:38

2022-10-20T23:38

2022-10-20T23:38

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США одобрили продажу Японии зенитных ракет SM-6 на 450 миллионов долларов, сообщает Пентагон."Госдеп одобрил возможную продажу Японии ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и дополнительного оборудования на сумму 450 миллионов долларов", - сообщает военное ведомство.Япония попросила до 32 двух ракет двумя траншами по 16 единиц, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20221020/ssha-1825527587.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, япония, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша