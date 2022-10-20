https://ria.ru/20221020/putin-1825475991.html

Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов

Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов - РИА Новости, 20.10.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:34

2022-10-20T18:34

2022-10-20T18:54

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования транспортных коридоров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."В целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, рассмотреть вопросы: об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия