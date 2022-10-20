https://ria.ru/20221020/putin-1825475991.html
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов - РИА Новости, 20.10.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:34
2022-10-20T18:34
2022-10-20T18:54
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта для эффективного функционирования транспортных коридоров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."В целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, рассмотреть вопросы: об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html
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владимир путин, россия
18:34 20.10.2022 (обновлено: 18:54 20.10.2022)
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления ж/д составов
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного ж/д составов