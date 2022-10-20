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"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев - РИА Новости, 20.10.2022
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"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев
"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев - РИА Новости, 20.10.2022
"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:14
2022-10-20T12:45
в мире
олаф шольц
россия
германия
владимир путин
европа
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, "хотя это не так". "Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно", — написал один из комментаторов. "Какие наркотики принимают в Берлине?" — спросил другой. "Он сам то хоть верит в это?" — отметил третий. "Я больше не верю Шольцу! Я также не уверен, что он действительно подходит нам в качестве канцлера в этой ситуации!" — написал пользователь."Лучше сказать правду и не предаваться мечтам. Она заключается в том, что немецкая промышленность, вплоть до компаний среднего уровня, находится на грани банкротства, граждане не знают, как платить по счетам, а в феврале есть угроза отключения газа, не говоря уже о следующей зиме", — возмутился юзер."Теперь наш канцлер превосходит даже остальных немецких министров по нелепости", — заключил читатель. Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин спекулирует на слабости европейцев. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825271869.html
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в мире, олаф шольц, россия, германия, владимир путин, европа
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Владимир Путин, Европа
12:14 20.10.2022 (обновлено: 12:45 20.10.2022)
 
"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев

Читателей Die Welt шокировало заявление Шольца о слабости ЕС в глазах Путина

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, "хотя это не так".

"Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно", — написал один из комментаторов.
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"Какие наркотики принимают в Берлине?" — спросил другой.

"Он сам то хоть верит в это?" — отметил третий.

"Я больше не верю Шольцу! Я также не уверен, что он действительно подходит нам в качестве канцлера в этой ситуации!" — написал пользователь.

"Лучше сказать правду и не предаваться мечтам. Она заключается в том, что немецкая промышленность, вплоть до компаний среднего уровня, находится на грани банкротства, граждане не знают, как платить по счетам, а в феврале есть угроза отключения газа, не говоря уже о следующей зиме", — возмутился юзер.

"Теперь наш канцлер превосходит даже остальных немецких министров по нелепости", — заключил читатель.

Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин спекулирует на слабости европейцев.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:26
Шольц предупредил о риске для ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
 
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