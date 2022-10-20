12:14 20.10.2022 (обновлено: 12:45 20.10.2022)
"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев
Читателей Die Welt шокировало заявление Шольца о слабости ЕС в глазах Путина
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, "хотя это не так".
"Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно", — написал один из комментаторов.
"Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно", — написал один из комментаторов.
"Какие наркотики принимают в Берлине?" — спросил другой.
"Он сам то хоть верит в это?" — отметил третий.
"Я больше не верю Шольцу! Я также не уверен, что он действительно подходит нам в качестве канцлера в этой ситуации!" — написал пользователь.
"Лучше сказать правду и не предаваться мечтам. Она заключается в том, что немецкая промышленность, вплоть до компаний среднего уровня, находится на грани банкротства, граждане не знают, как платить по счетам, а в феврале есть угроза отключения газа, не говоря уже о следующей зиме", — возмутился юзер.
"Теперь наш канцлер превосходит даже остальных немецких министров по нелепости", — заключил читатель.
Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин спекулирует на слабости европейцев.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
"Он сам то хоть верит в это?" — отметил третий.
"Я больше не верю Шольцу! Я также не уверен, что он действительно подходит нам в качестве канцлера в этой ситуации!" — написал пользователь.
"Лучше сказать правду и не предаваться мечтам. Она заключается в том, что немецкая промышленность, вплоть до компаний среднего уровня, находится на грани банкротства, граждане не знают, как платить по счетам, а в феврале есть угроза отключения газа, не говоря уже о следующей зиме", — возмутился юзер.
"Теперь наш канцлер превосходит даже остальных немецких министров по нелепости", — заключил читатель.
Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин спекулирует на слабости европейцев.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.