https://ria.ru/20221020/putin-1825323200.html

"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев

"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев - РИА Новости, 20.10.2022

"Идет по стопам Зеленского". Заявление Шольца о Путине шокировало немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:14

2022-10-20T12:14

2022-10-20T12:45

в мире

олаф шольц

россия

германия

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, "хотя это не так". "Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно", — написал один из комментаторов. "Какие наркотики принимают в Берлине?" — спросил другой. "Он сам то хоть верит в это?" — отметил третий. "Я больше не верю Шольцу! Я также не уверен, что он действительно подходит нам в качестве канцлера в этой ситуации!" — написал пользователь."Лучше сказать правду и не предаваться мечтам. Она заключается в том, что немецкая промышленность, вплоть до компаний среднего уровня, находится на грани банкротства, граждане не знают, как платить по счетам, а в феврале есть угроза отключения газа, не говоря уже о следующей зиме", — возмутился юзер."Теперь наш канцлер превосходит даже остальных немецких министров по нелепости", — заключил читатель. Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин спекулирует на слабости европейцев. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825271869.html

https://ria.ru/20221020/sholts-1825305702.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, россия, германия, владимир путин, европа