https://ria.ru/20221020/protesty-1825515461.html

Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек

Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек - РИА Новости, 20.10.2022

Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек

Премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:22

2022-10-20T21:22

2022-10-20T21:27

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около 300 человек пострадали.Ранее в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство страны распространило информацию о 30 погибших, в том числе 10 силовиках, в ходе протестов.Он также объявил о введении комендантского часа в перечисленных городах с 18 до 6 часов (с 20 до 8 часов мск) и приостановке деятельности политических партий, участвовавших в демонстрациях.СМИ сообщили, что в четверг в столице Чада Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, идрис деби, чад, нджамена, катар