https://ria.ru/20221020/protesty-1825515461.html
Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек
Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек - РИА Новости, 20.10.2022
Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек
Премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:22
2022-10-20T21:22
2022-10-20T21:27
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катар
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около 300 человек пострадали.Ранее в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство страны распространило информацию о 30 погибших, в том числе 10 силовиках, в ходе протестов.Он также объявил о введении комендантского часа в перечисленных городах с 18 до 6 часов (с 20 до 8 часов мск) и приостановке деятельности политических партий, участвовавших в демонстрациях.СМИ сообщили, что в четверг в столице Чада Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, идрис деби, чад, нджамена, катар
В мире, Идрис Деби, Чад, Нджамена, Катар
21:22 20.10.2022 (обновлено: 21:27 20.10.2022)
Число погибших на протестах в Чаде возросло до 50 человек
Премьер Кебзабо: число погибших на протестах в Чаде возросло до 50, около 300 пострадали
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо заявил, что число погибших в ходе демонстраций против продления переходного периода в стране возросло примерно до 50, и около 300 человек пострадали.
Ранее в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство страны распространило информацию о 30 погибших, в том числе 10 силовиках, в ходе протестов.
"Эти мятежники несут огромную ответственность за примерно 50 погибших и около 300 пострадавших, прежде всего, в Нджамене, но также и в городах Мунду, Доба и Кумра", - заявил премьер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте издания Tchadinfos.
Он также объявил о введении комендантского часа в перечисленных городах с 18 до 6 часов (с 20 до 8 часов мск) и приостановке деятельности политических партий, участвовавших в демонстрациях.
СМИ сообщили, что в четверг в столице Чада Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).
На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.
8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.