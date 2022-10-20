https://ria.ru/20221020/proekt-1825505264.html

РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике

РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике - РИА Новости, 20.10.2022

РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:03

2022-10-20T20:03

2022-10-20T20:03

экономика

вероника никишина

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает РЭЦ."Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.Меморандум предусматривает сотрудничество и совместную реализацию проектов, направленных на развитие и поддержку экспортной логистики и товаропроводящей инфраструктуры."Основы сотрудничества Российского экспортного центра и Спецсвязи, закрепленные в Меморандуме, позволят формировать уникальные коробочные решения под требования особого сегмента клиентов, специализирующихся на экспорте сложных в оформлении и перевозке номенклатур, например, опасных и тяжеловесных грузов, ювелирных изделий. При этом ключевые качественные параметры таких коробочных решений обеспечат оперативность перевозки, конфиденциальность сделок, а также благоприятные условия логистического сопровождения долгосрочных внешнеторговых контрактов", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ."Надежно выстроенная логистическая система – это залог ведения успешной внешнеэкономической деятельности. Спецсвязь и Российский экспортный центр, в силу своих компетенций и функциональных задач, могут содействовать развитию экспорта и способствовать формированию внешнего товарооборота", – отметил руководитель Спецсвязи.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вероника никишина