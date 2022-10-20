РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает РЭЦ.
"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает сотрудничество и совместную реализацию проектов, направленных на развитие и поддержку экспортной логистики и товаропроводящей инфраструктуры.
"Основы сотрудничества Российского экспортного центра и Спецсвязи, закрепленные в Меморандуме, позволят формировать уникальные коробочные решения под требования особого сегмента клиентов, специализирующихся на экспорте сложных в оформлении и перевозке номенклатур, например, опасных и тяжеловесных грузов, ювелирных изделий. При этом ключевые качественные параметры таких коробочных решений обеспечат оперативность перевозки, конфиденциальность сделок, а также благоприятные условия логистического сопровождения долгосрочных внешнеторговых контрактов", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ.
"Надежно выстроенная логистическая система – это залог ведения успешной внешнеэкономической деятельности. Спецсвязь и Российский экспортный центр, в силу своих компетенций и функциональных задач, могут содействовать развитию экспорта и способствовать формированию внешнего товарооборота", – отметил руководитель Спецсвязи.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает сотрудничество и совместную реализацию проектов, направленных на развитие и поддержку экспортной логистики и товаропроводящей инфраструктуры.
"Основы сотрудничества Российского экспортного центра и Спецсвязи, закрепленные в Меморандуме, позволят формировать уникальные коробочные решения под требования особого сегмента клиентов, специализирующихся на экспорте сложных в оформлении и перевозке номенклатур, например, опасных и тяжеловесных грузов, ювелирных изделий. При этом ключевые качественные параметры таких коробочных решений обеспечат оперативность перевозки, конфиденциальность сделок, а также благоприятные условия логистического сопровождения долгосрочных внешнеторговых контрактов", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ.
"Надежно выстроенная логистическая система – это залог ведения успешной внешнеэкономической деятельности. Спецсвязь и Российский экспортный центр, в силу своих компетенций и функциональных задач, могут содействовать развитию экспорта и способствовать формированию внешнего товарооборота", – отметил руководитель Спецсвязи.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.