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РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике - РИА Новости, 20.10.2022
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РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике
РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике - РИА Новости, 20.10.2022
РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:03
2022-10-20T20:03
экономика
вероника никишина
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает РЭЦ."Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.Меморандум предусматривает сотрудничество и совместную реализацию проектов, направленных на развитие и поддержку экспортной логистики и товаропроводящей инфраструктуры."Основы сотрудничества Российского экспортного центра и Спецсвязи, закрепленные в Меморандуме, позволят формировать уникальные коробочные решения под требования особого сегмента клиентов, специализирующихся на экспорте сложных в оформлении и перевозке номенклатур, например, опасных и тяжеловесных грузов, ювелирных изделий. При этом ключевые качественные параметры таких коробочных решений обеспечат оперативность перевозки, конфиденциальность сделок, а также благоприятные условия логистического сопровождения долгосрочных внешнеторговых контрактов", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ."Надежно выстроенная логистическая система – это залог ведения успешной внешнеэкономической деятельности. Спецсвязь и Российский экспортный центр, в силу своих компетенций и функциональных задач, могут содействовать развитию экспорта и способствовать формированию внешнего товарооборота", – отметил руководитель Спецсвязи.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
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экономика, вероника никишина
Экономика, Вероника Никишина
20:03 20.10.2022
 

РЭЦ и "Спецсвязь" планируют совместные проекты по внешнеторговой логистике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и "Главный центр специальной связи" планируют совместные проекты в области внешнеторговой логистики, сообщает РЭЦ.

"Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает сотрудничество и совместную реализацию проектов, направленных на развитие и поддержку экспортной логистики и товаропроводящей инфраструктуры.

"Основы сотрудничества Российского экспортного центра и Спецсвязи, закрепленные в Меморандуме, позволят формировать уникальные коробочные решения под требования особого сегмента клиентов, специализирующихся на экспорте сложных в оформлении и перевозке номенклатур, например, опасных и тяжеловесных грузов, ювелирных изделий. При этом ключевые качественные параметры таких коробочных решений обеспечат оперативность перевозки, конфиденциальность сделок, а также благоприятные условия логистического сопровождения долгосрочных внешнеторговых контрактов", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ.

"Надежно выстроенная логистическая система – это залог ведения успешной внешнеэкономической деятельности. Спецсвязь и Российский экспортный центр, в силу своих компетенций и функциональных задач, могут содействовать развитию экспорта и способствовать формированию внешнего товарооборота", – отметил руководитель Спецсвязи.

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
 
ЭкономикаВероника Никишина
 
 
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