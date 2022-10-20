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Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой - РИА Новости, 20.10.2022
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Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой - РИА Новости, 20.10.2022
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой
Житель Кузбасса получил шесть лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:57
2022-10-20T14:57
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Житель Кузбасса получил шесть лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)."Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года осужденный, распивая спиртное в гостях у знакомых, совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении семилетней соседки, которая также находилась в жилище. О противоправном поведении мужчины девочка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Приговором мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год", – сообщает ведомство.
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:57 20.10.2022
 
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой

Житель Кузбасса получил шесть лет колонии за сексуальное насилие над семилетней девочкой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Житель Кузбасса получил шесть лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года осужденный, распивая спиртное в гостях у знакомых, совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении семилетней соседки, которая также находилась в жилище. О противоправном поведении мужчины девочка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Приговором мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год", – сообщает ведомство.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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