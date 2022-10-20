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Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой - РИА Новости, 20.10.2022
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой
Житель Кузбасса получил шесть лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:57
2022-10-20T14:57
2022-10-20T14:57
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Житель Кузбасса получил шесть лет колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)."Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года осужденный, распивая спиртное в гостях у знакомых, совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении семилетней соседки, которая также находилась в жилище. О противоправном поведении мужчины девочка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Приговором мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221020/telo-1825331276.html
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса осудили на шесть лет колонии за насилие над девочкой
Житель Кузбасса получил шесть лет колонии за сексуальное насилие над семилетней девочкой