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Власти Приамурья сообщили о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона - РИА Новости, 20.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221020/priamure-1825261100.html
Власти Приамурья сообщили о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона
Власти Приамурья сообщили о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона - РИА Новости, 20.10.2022
Власти Приамурья сообщили о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона
Власти Приамурья закупили 11 новых автомобилей УАЗ для доставки пациентов в медицинские учреждения в районах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T05:57
2022-10-20T05:57
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
тында
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Приамурья закупили 11 новых автомобилей УАЗ для доставки пациентов в медицинские учреждения в районах, сообщает правительство региона."Автомобили закуплены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая является частью национального проекта "Здравоохранение". На обновление автопарка было выделено более 20 миллионов рублей. Новые автомобили позволят не только оперативнее оказывать помощь жителям области, но улучшать условия работы медиков", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.Автомобили уже переданы в медучреждения региона. По два внедорожника получили Свободненская, Серышевская и Тамбовская больницы. По одному УАЗу передано в Свободненскую поликлинику, а также в больницы Архары, Магдагачи, Тынды и Завитинска.
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общество, василий орлов (губернатор), тында, амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Тында, Амурская область
05:57 20.10.2022
 
Власти Приамурья сообщили о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона

Губернатор Амурской области Орлов сообщил о закупке 11 новых УАЗов медучреждениям региона

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Приамурья закупили 11 новых автомобилей УАЗ для доставки пациентов в медицинские учреждения в районах, сообщает правительство региона.
"Автомобили закуплены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая является частью национального проекта "Здравоохранение". На обновление автопарка было выделено более 20 миллионов рублей. Новые автомобили позволят не только оперативнее оказывать помощь жителям области, но улучшать условия работы медиков", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.
Автомобили уже переданы в медучреждения региона. По два внедорожника получили Свободненская, Серышевская и Тамбовская больницы. По одному УАЗу передано в Свободненскую поликлинику, а также в больницы Архары, Магдагачи, Тынды и Завитинска.
Первая инновационная выставка Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 09:49Амурская область
Власти Приамурья помогут продвинуть проекты выставки "АмурТехно"
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)ТындаАмурская область
 
 
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