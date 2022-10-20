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Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей - РИА Новости, 20.10.2022
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Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей
Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей - РИА Новости, 20.10.2022
Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей
Вопросы сотрудничества в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" обсудила руководитель Федеральной службы по... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:15
2022-10-20T14:15
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
никарагуа
светлана радионова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопросы сотрудничества в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" обсудила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия, сообщает пресс-центр премии."Провела встречу с послом Никарагуа. Обсудили взаимодействие по международной детской премии "Экология – дело каждого". Мы будем ждать работы ребят из Никарагуа. Дети и подростки смогут рассказать, как в их стране заботятся о природе и что нужно сделать, чтобы улучшить состояние окружающей среды", – сказала Радионова, слова которой цитирует пресс-центр.В рамках встречи с послом глава Росприроднадзора отметила, что во втором сезоне на премию "Экология – дело каждого" поступили более тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что втрое больше, чем в 2021 году.Участниками премии стали дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, которые через сайт www.экологияделокаждого.рф подали заявки с творческими работами в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.В свою очередь посол Никарагуа отметила важность проводимой Росприроднадзором работы."Вы занимаетесь экологическим просвещением и прививаете правильные привычки у нового поколения. Это очень нужно и интересно. Я думаю, будущие поколения продолжат работу, которую вы начали, и молодёжь будет учиться беречь нашу планету. И мы рады, что в премии принимают участие не только дети, но и семьи, идёт преемственность поколений. Дети из Никарагуа будут рады принять участие в вашей инициативе и больше узнать о России", – сказала дипломат, слова которой цитирует пресс-центра премии.
https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, никарагуа, светлана радионова
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Никарагуа, Светлана Радионова
14:15 20.10.2022
 

Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология-дело каждого"Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология-дело каждого"
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопросы сотрудничества в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" обсудила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия, сообщает пресс-центр премии.
"Провела встречу с послом Никарагуа. Обсудили взаимодействие по международной детской премии "Экология – дело каждого". Мы будем ждать работы ребят из Никарагуа. Дети и подростки смогут рассказать, как в их стране заботятся о природе и что нужно сделать, чтобы улучшить состояние окружающей среды", – сказала Радионова, слова которой цитирует пресс-центр.
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В рамках встречи с послом глава Росприроднадзора отметила, что во втором сезоне на премию "Экология – дело каждого" поступили более тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что втрое больше, чем в 2021 году.
Участниками премии стали дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, которые через сайт www.экологияделокаждого.рф подали заявки с творческими работами в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
В свою очередь посол Никарагуа отметила важность проводимой Росприроднадзором работы.
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"Вы занимаетесь экологическим просвещением и прививаете правильные привычки у нового поколения. Это очень нужно и интересно. Я думаю, будущие поколения продолжат работу, которую вы начали, и молодёжь будет учиться беречь нашу планету. И мы рады, что в премии принимают участие не только дети, но и семьи, идёт преемственность поколений. Дети из Никарагуа будут рады принять участие в вашей инициативе и больше узнать о России", – сказала дипломат, слова которой цитирует пресс-центра премии.
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияНикарагуаСветлана Радионова
 
 
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