https://ria.ru/20221020/premiya-1825370889.html

Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей

Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей - РИА Новости, 20.10.2022

Жюри детской премии Росприроднадзора ждет работы никарагуанских детей

Вопросы сотрудничества в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" обсудила руководитель Федеральной службы по... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:15

2022-10-20T14:15

2022-10-20T14:15

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

никарагуа

светлана радионова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопросы сотрудничества в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" обсудила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия, сообщает пресс-центр премии."Провела встречу с послом Никарагуа. Обсудили взаимодействие по международной детской премии "Экология – дело каждого". Мы будем ждать работы ребят из Никарагуа. Дети и подростки смогут рассказать, как в их стране заботятся о природе и что нужно сделать, чтобы улучшить состояние окружающей среды", – сказала Радионова, слова которой цитирует пресс-центр.В рамках встречи с послом глава Росприроднадзора отметила, что во втором сезоне на премию "Экология – дело каждого" поступили более тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что втрое больше, чем в 2021 году.Участниками премии стали дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, которые через сайт www.экологияделокаждого.рф подали заявки с творческими работами в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.В свою очередь посол Никарагуа отметила важность проводимой Росприроднадзором работы."Вы занимаетесь экологическим просвещением и прививаете правильные привычки у нового поколения. Это очень нужно и интересно. Я думаю, будущие поколения продолжат работу, которую вы начали, и молодёжь будет учиться беречь нашу планету. И мы рады, что в премии принимают участие не только дети, но и семьи, идёт преемственность поколений. Дети из Никарагуа будут рады принять участие в вашей инициативе и больше узнать о России", – сказала дипломат, слова которой цитирует пресс-центра премии.

https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html

https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, никарагуа, светлана радионова