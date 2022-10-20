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Чернышенко вручил премии правительства в области туризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
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Чернышенко вручил премии правительства в области туризма
Чернышенко вручил премии правительства в области туризма - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко вручил премии правительства в области туризма
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:52
2022-10-20T18:52
туризм
дмитрий чернышенко
россия
михаил мишустин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Доме правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что награждены были авторы десяти проектов в сфере туризма, всего - 21 лауреат. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу полагается выплата в один миллион рублей на дальнейшее развитие. Список победителей был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Премию получили такие проекты как "Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья", "Гастрономическая карта России", круглогодичный спа-комплекс "Итальянские термы".Вице-премьер отметил, что в число победителей вошли проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий. По словам Чернышенко, лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма."На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность", - добавил вице-премьер.Он также поблагодарил лауреатов премии за профессионализм и умение работать на результат, пожелал успехов, крепкого здоровья и позитивных откликов туристов, добавив, что правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы.
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дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
18:52 20.10.2022
 
Чернышенко вручил премии правительства в области туризма

Вице-премьер Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Доме правительства", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что награждены были авторы десяти проектов в сфере туризма, всего - 21 лауреат. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу полагается выплата в один миллион рублей на дальнейшее развитие. Список победителей был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Премию получили такие проекты как "Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья", "Гастрономическая карта России", круглогодичный спа-комплекс "Итальянские термы".
Вице-премьер отметил, что в число победителей вошли проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий. По словам Чернышенко, лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма.
"На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность", - добавил вице-премьер.
Он также поблагодарил лауреатов премии за профессионализм и умение работать на результат, пожелал успехов, крепкого здоровья и позитивных откликов туристов, добавив, что правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы.
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