https://ria.ru/20221020/premii-1825480820.html

Чернышенко вручил премии правительства в области туризма

Чернышенко вручил премии правительства в области туризма - РИА Новости, 20.10.2022

Чернышенко вручил премии правительства в области туризма

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:52

2022-10-20T18:52

2022-10-20T18:52

туризм

дмитрий чернышенко

россия

михаил мишустин

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Доме правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что награждены были авторы десяти проектов в сфере туризма, всего - 21 лауреат. За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу полагается выплата в один миллион рублей на дальнейшее развитие. Список победителей был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Премию получили такие проекты как "Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья", "Гастрономическая карта России", круглогодичный спа-комплекс "Итальянские термы".Вице-премьер отметил, что в число победителей вошли проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий. По словам Чернышенко, лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма."На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность", - добавил вице-премьер.Он также поблагодарил лауреатов премии за профессионализм и умение работать на результат, пожелал успехов, крепкого здоровья и позитивных откликов туристов, добавив, что правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825365679.html

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дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин, туризм, новости - туризм