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Нового британского премьера могут выбрать к 28 октября - РИА Новости, 20.10.2022
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Нового британского премьера могут выбрать к 28 октября
Нового британского премьера могут выбрать к 28 октября - РИА Новости, 20.10.2022
Нового британского премьера могут выбрать к 28 октября
Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:21
2022-10-20T17:04
великобритания
лиз трасс
в мире
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Я поговорил с председателем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября, поэтому у нас уже должен быть новый лидер до... 31 октября", - заявил Брейди.
https://ria.ru/20221020/larri-1825415318.html
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великобритания, лиз трасс, в мире, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, Лиз Трасс, В мире, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:21 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Нового британского премьера могут выбрать к 28 октября

Консерваторы заявили, что нового премьера могут выбрать к 28 октября, а назначить 31

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"Я поговорил с председателем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября, поэтому у нас уже должен быть новый лидер до... 31 октября", - заявил Брейди.
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
16:15
Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил, что король попросил его стать премьером
 
ВеликобританияЛиз ТрассВ миреОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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