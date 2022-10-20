https://ria.ru/20221020/pravila-1825418675.html

СПЧ призвал подготовить для СМИ правила работы во время военного положения

СПЧ призвал подготовить для СМИ правила работы во время военного положения - РИА Новости, 20.10.2022

СПЧ призвал подготовить для СМИ правила работы во время военного положения

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы для журналистов на фоне введения... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:25

2022-10-20T16:25

2022-10-20T16:25

валерий фадеев

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы для журналистов на фоне введения военного положения в новых регионах России."Надеюсь, что правительство России в ближайшее время определит единые и понятные правила работы в новых условиях, которыми будут руководствоваться представители СМИ. Члены Совета – глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев – готовы оперативно включиться в эту работу", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.Он отметил, что Совет не первый год "держит в фокусе внимания" защиту прав журналистов."Еще в 2011 году по нашей инициативе была ужесточена уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В 2021 году мы совместно с Союзом журналистов России и журналистскими сообществами в российских регионах по поручению президента утвердили Памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия", - сообщил Фадеев.По его словам, новые указы о введении в регионах России военное положение и режимы повышенной готовности "диктуют" новые требования к работе журналистов."Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения. В частности, в ст. 8 ФКЗ "О военном положении" предусматривается возможность введения временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. У военных корреспондентов, которые трудятся изначально в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей профессиональной деятельности", - подчеркнул Фадеев.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования.

https://ria.ru/20221019/otsrochka-1825110941.html

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валерий фадеев, владимир соловьев (телеведущий), павел гусев, россия, москва, донецкая народная республика, общество