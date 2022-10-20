Рейтинг@Mail.ru
"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/povestki-1825184057.html
"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах
"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах - РИА Новости, 20.10.2022
"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах
Нелегальный выезд из России, справка о положительном анализе на ВИЧ, трудоустройство в IT-компании — в Сети много объявлений для тех, кто хочет избежать... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:00
2022-10-20T08:12
технологии
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Нелегальный выезд из России, справка о положительном анализе на ВИЧ, трудоустройство в IT-компании — в Сети много объявлений для тех, кто хочет избежать мобилизации. Однако юристы предупреждают о мошенниках и ответственности за уклонение от службы. О том, как устроен этот "бизнес", — в материале РИА Новости.Большой бизнесВ Минобороны заверили, что мобилизация не затронет сотрудников IT-сектора, предприятий, обеспечивающих связь, работников СМИ и финучреждений.И в Сети сразу стали предлагать диплом IT-специалиста, карту представителя СМИ, трудоустройство "задним числом" в компании с "бронью". А также оформление первой группы инвалидности, документы об опекунстве и даже исключение из списка на мобилизацию."В основном это в Telegram — там наибольшая аудитория. Еще спам-рассылки по электронной почте и в мессенджерах. Есть и фейковые сайты", — перечисляет специалист по кибербезопасности Игорь Сергиенко.Цена — до семидесяти тысяч рублей. Дешевле всего проверка в списках на мобилизацию. Самое дорогое — помощь с выездом из России.По данным Сергиенко, более трехсот уникальных объявлений перепостили на различных площадках свыше 2500 раз. "И более 85 процентов — мошеннические, — подчеркивает эксперт. — Если же говорить о "профильных" сайтах, то тут порядка 98 процентов".Все "официально"Такие сайты блокирует Роскомнадзор, удаливший в этом году уже 6 155 ресурсов и 3 494 веб-страницы.Впрочем, это не сильно мешает публиковать объявления, прежде всего в мессенджерах.Так, в одном из телеграм-каналов предлагают справку о принудительном лечении — "но в больнице лежать не нужно". Также якобы могут сделать студентом малоизвестного вуза задним числом — за тридцать тысяч рублей. Или устроить на сельхозпредприятие, откуда "точно не забирают".И даже готовы достать "корочку" депутата Госдумы. "Но этот слишком рискованно", — уточнил в личной переписке "менеджер".Есть "сопровождение при выезде из страны" — в Казахстан. Обещают провести через КПП даже тех, у кого повестка. За восемьдесят тысяч. "После пересечения границы выдадут симку и банковскую карту", — уверяют в переписке. И просят паспортные данные.В другом канале за десять тысяч рублей организуют переход через "серую зону", которую не контролируют пограничники. До кордона довозят за доплату. "А дальше пешком", — поясняет "оператор".Еще один крупный ресурс предлагает гида, с которым "никто проверять и допрашивать не будет". За двадцать тысяч рублей.Кроме того, в Сети немало вариантов "оформить отсрочку" от мобилизации — за три дня."Большие риски"Эксперты обращают внимание на подозрительно низкую стоимость "услуг"."Это все в Телеграме, где легко создать канал и собрать трафик, — рассуждает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. — Отсюда и такие цены — значительно ниже, чем в даркнете, где рынок развит и даже есть "институт репутации". А тут зачастую просто скрываются с деньгами".Еще один вид мошенничества — "звонки из военкомата". "Сотрудники призывной комиссии" предлагают откупиться. Хотя по закону повестки вручают лично.Юрист "ГК Лигал" Кирилл Гавриличев призывает не верить увещеваниям "торговцев отсрочкой". В первую очередь это касается поддельных медицинских справок о ВИЧ или гепатите, которые предлагают чаще всего."Того, кто предоставит такой документ, отправят на повторное освидетельствование, — поясняет он. — И если диагноз не подтвердится, уклониста могут привлечь к ответственности по статье 324 УК ("Приобретение или сбыт официальных документов")".Серьезно рискуют и те, кто решится нелегально пересечь границу, — если поймают, то даже "услуги гида" не спасут."Пограничники воспринимают перебежчиков как лиц, намеренных совершить противоправное действие, — подчеркивает юрист. — Организовать такую авантюру дорого. Если же берут, условно, не больше 20 тысяч, то явно лукавят"."Опекунство над инвалидом", за которым, как уверяют авторы одного из объявлений, на самом деле "следить не нужно", тоже не поможет. Уход за недееспособным освобождает от мобилизации, только если он — близкий родственник.В любом случае вероятность обмана велика. А деньги точно никто не вернет.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_311:240:2721:2048_1920x0_80_0_0_2249637e0959b0f042dcb3475abb42c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, казахстан
Технологии, Россия, Казахстан
08:00 20.10.2022 (обновлено: 08:12 20.10.2022)
 

"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Нелегальный выезд из России, справка о положительном анализе на ВИЧ, трудоустройство в IT-компании — в Сети много объявлений для тех, кто хочет избежать мобилизации. Однако юристы предупреждают о мошенниках и ответственности за уклонение от службы. О том, как устроен этот "бизнес", — в материале РИА Новости.

Большой бизнес

В Минобороны заверили, что мобилизация не затронет сотрудников IT-сектора, предприятий, обеспечивающих связь, работников СМИ и финучреждений.
И в Сети сразу стали предлагать диплом IT-специалиста, карту представителя СМИ, трудоустройство "задним числом" в компании с "бронью". А также оформление первой группы инвалидности, документы об опекунстве и даже исключение из списка на мобилизацию.
"В основном это в Telegram — там наибольшая аудитория. Еще спам-рассылки по электронной почте и в мессенджерах. Есть и фейковые сайты", — перечисляет специалист по кибербезопасности Игорь Сергиенко.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет
Цена — до семидесяти тысяч рублей. Дешевле всего проверка в списках на мобилизацию. Самое дорогое — помощь с выездом из России.
По данным Сергиенко, более трехсот уникальных объявлений перепостили на различных площадках свыше 2500 раз. "И более 85 процентов — мошеннические, — подчеркивает эксперт. — Если же говорить о "профильных" сайтах, то тут порядка 98 процентов".

Все "официально"

Такие сайты блокирует Роскомнадзор, удаливший в этом году уже 6 155 ресурсов и 3 494 веб-страницы.
Впрочем, это не сильно мешает публиковать объявления, прежде всего в мессенджерах.
Так, в одном из телеграм-каналов предлагают справку о принудительном лечении — "но в больнице лежать не нужно". Также якобы могут сделать студентом малоизвестного вуза задним числом — за тридцать тысяч рублей. Или устроить на сельхозпредприятие, откуда "точно не забирают".
И даже готовы достать "корочку" депутата Госдумы. "Но этот слишком рискованно", — уточнил в личной переписке "менеджер".
Фрагмент переписки с менеджером
Фрагмент переписки с менеджером
Фрагмент переписки с менеджером
Есть "сопровождение при выезде из страны" — в Казахстан. Обещают провести через КПП даже тех, у кого повестка. За восемьдесят тысяч. "После пересечения границы выдадут симку и банковскую карту", — уверяют в переписке. И просят паспортные данные.
В другом канале за десять тысяч рублей организуют переход через "серую зону", которую не контролируют пограничники. До кордона довозят за доплату. "А дальше пешком", — поясняет "оператор".
Еще один крупный ресурс предлагает гида, с которым "никто проверять и допрашивать не будет". За двадцать тысяч рублей.
Кроме того, в Сети немало вариантов "оформить отсрочку" от мобилизации — за три дня.
Фрагмент переписки с Дмитрием
Фрагмент переписки с Дмитрием
Фрагмент переписки с Дмитрием

"Большие риски"

Эксперты обращают внимание на подозрительно низкую стоимость "услуг".
"Это все в Телеграме, где легко создать канал и собрать трафик, — рассуждает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. — Отсюда и такие цены — значительно ниже, чем в даркнете, где рынок развит и даже есть "институт репутации". А тут зачастую просто скрываются с деньгами".
Еще один вид мошенничества — "звонки из военкомата". "Сотрудники призывной комиссии" предлагают откупиться. Хотя по закону повестки вручают лично.
Юрист "ГК Лигал" Кирилл Гавриличев призывает не верить увещеваниям "торговцев отсрочкой". В первую очередь это касается поддельных медицинских справок о ВИЧ или гепатите, которые предлагают чаще всего.
© AP PhotoАвтомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo
Автомобили в районе погранперехода Мариинский на границе России и Казахстана
"Того, кто предоставит такой документ, отправят на повторное освидетельствование, — поясняет он. — И если диагноз не подтвердится, уклониста могут привлечь к ответственности по статье 324 УК ("Приобретение или сбыт официальных документов")".
Серьезно рискуют и те, кто решится нелегально пересечь границу, — если поймают, то даже "услуги гида" не спасут.
"Пограничники воспринимают перебежчиков как лиц, намеренных совершить противоправное действие, — подчеркивает юрист. — Организовать такую авантюру дорого. Если же берут, условно, не больше 20 тысяч, то явно лукавят".
"Опекунство над инвалидом", за которым, как уверяют авторы одного из объявлений, на самом деле "следить не нужно", тоже не поможет. Уход за недееспособным освобождает от мобилизации, только если он — близкий родственник.
В любом случае вероятность обмана велика. А деньги точно никто не вернет.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
6 октября, 20:10
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
 
ТехнологииРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала