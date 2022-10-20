https://ria.ru/20221020/povestki-1825184057.html

"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах

"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах - РИА Новости, 20.10.2022

"Подозрительно дешево". Как мошенники зарабатывают на уклонистах

Нелегальный выезд из России, справка о положительном анализе на ВИЧ, трудоустройство в IT-компании — в Сети много объявлений для тех, кто хочет избежать... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:12

технологии

россия

казахстан

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Нелегальный выезд из России, справка о положительном анализе на ВИЧ, трудоустройство в IT-компании — в Сети много объявлений для тех, кто хочет избежать мобилизации. Однако юристы предупреждают о мошенниках и ответственности за уклонение от службы. О том, как устроен этот "бизнес", — в материале РИА Новости.Большой бизнесВ Минобороны заверили, что мобилизация не затронет сотрудников IT-сектора, предприятий, обеспечивающих связь, работников СМИ и финучреждений.И в Сети сразу стали предлагать диплом IT-специалиста, карту представителя СМИ, трудоустройство "задним числом" в компании с "бронью". А также оформление первой группы инвалидности, документы об опекунстве и даже исключение из списка на мобилизацию."В основном это в Telegram — там наибольшая аудитория. Еще спам-рассылки по электронной почте и в мессенджерах. Есть и фейковые сайты", — перечисляет специалист по кибербезопасности Игорь Сергиенко.Цена — до семидесяти тысяч рублей. Дешевле всего проверка в списках на мобилизацию. Самое дорогое — помощь с выездом из России.По данным Сергиенко, более трехсот уникальных объявлений перепостили на различных площадках свыше 2500 раз. "И более 85 процентов — мошеннические, — подчеркивает эксперт. — Если же говорить о "профильных" сайтах, то тут порядка 98 процентов".Все "официально"Такие сайты блокирует Роскомнадзор, удаливший в этом году уже 6 155 ресурсов и 3 494 веб-страницы.Впрочем, это не сильно мешает публиковать объявления, прежде всего в мессенджерах.Так, в одном из телеграм-каналов предлагают справку о принудительном лечении — "но в больнице лежать не нужно". Также якобы могут сделать студентом малоизвестного вуза задним числом — за тридцать тысяч рублей. Или устроить на сельхозпредприятие, откуда "точно не забирают".И даже готовы достать "корочку" депутата Госдумы. "Но этот слишком рискованно", — уточнил в личной переписке "менеджер".Есть "сопровождение при выезде из страны" — в Казахстан. Обещают провести через КПП даже тех, у кого повестка. За восемьдесят тысяч. "После пересечения границы выдадут симку и банковскую карту", — уверяют в переписке. И просят паспортные данные.В другом канале за десять тысяч рублей организуют переход через "серую зону", которую не контролируют пограничники. До кордона довозят за доплату. "А дальше пешком", — поясняет "оператор".Еще один крупный ресурс предлагает гида, с которым "никто проверять и допрашивать не будет". За двадцать тысяч рублей.Кроме того, в Сети немало вариантов "оформить отсрочку" от мобилизации — за три дня."Большие риски"Эксперты обращают внимание на подозрительно низкую стоимость "услуг"."Это все в Телеграме, где легко создать канал и собрать трафик, — рассуждает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. — Отсюда и такие цены — значительно ниже, чем в даркнете, где рынок развит и даже есть "институт репутации". А тут зачастую просто скрываются с деньгами".Еще один вид мошенничества — "звонки из военкомата". "Сотрудники призывной комиссии" предлагают откупиться. Хотя по закону повестки вручают лично.Юрист "ГК Лигал" Кирилл Гавриличев призывает не верить увещеваниям "торговцев отсрочкой". В первую очередь это касается поддельных медицинских справок о ВИЧ или гепатите, которые предлагают чаще всего."Того, кто предоставит такой документ, отправят на повторное освидетельствование, — поясняет он. — И если диагноз не подтвердится, уклониста могут привлечь к ответственности по статье 324 УК ("Приобретение или сбыт официальных документов")".Серьезно рискуют и те, кто решится нелегально пересечь границу, — если поймают, то даже "услуги гида" не спасут."Пограничники воспринимают перебежчиков как лиц, намеренных совершить противоправное действие, — подчеркивает юрист. — Организовать такую авантюру дорого. Если же берут, условно, не больше 20 тысяч, то явно лукавят"."Опекунство над инвалидом", за которым, как уверяют авторы одного из объявлений, на самом деле "следить не нужно", тоже не поможет. Уход за недееспособным освобождает от мобилизации, только если он — близкий родственник.В любом случае вероятность обмана велика. А деньги точно никто не вернет.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

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технологии, россия, казахстан