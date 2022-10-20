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Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/povar-1824962820.html
Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах
Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах - РИА Новости, 20.10.2022
Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах
Фильмы о кулинарии не только вдохновляют приготовить что-то изысканное. Под звуки шипящего масла их герои состязаются в своем искусстве, знакомятся с другими... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:00
2022-10-20T08:13
хелен миррен
стивен спилберг
надежда румянцева
культура
кэтрин зета-джонс
эми адамс
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильмы о кулинарии не только вдохновляют приготовить что-то изысканное. Под звуки шипящего масла их герои состязаются в своем искусстве, знакомятся с другими культурами, создают бизнес, теряют и находят любовь. Почему, даже если мы далеки от кухонных страстей, нам нравится смотреть такое кино — в материале РИА Новости к Международному дню поваров.Восток и ЗападКультурное противостояние — в фильме "Пряности и страсти" с Хелен Миррен. Она играет мадам Малори, владелицу знаменитого в Провансе заведения "Плакучая ива". Там подают знаковые блюда французской кухни.Но размеренность будней мишленовского ресторана нарушается, когда индийские эмигранты открывают национальное кафе прямо через дорогу.Консервативная хозяйка совсем не рада шумным конкурентам, разворачивается битва за клиентов. Но постепенно на первый план выходит интерес к кулинарии. Молодой шеф-повар вызывает восхищение мадам Малори, чуть изменив классический рецепт омлета.Бывшие враги становятся союзниками, а на столе теперь соседствуют французская утонченность и индийская пылкость: устрицы в соусе из белого вина и горчицы рядом с цыпленком тикка, равиоли — с морским окунем в маринаде из тамаринды.Параллельно развиваются несколько романтических линий. Затрагиваются вопросы выбора, поступков вопреки воли родственников, смены приоритетов, принятия незнакомой культуры.Снял ленту Лассе Халльстрем, который до этого поставил почти все клипы ABBA и картину "Шоколад" — еще одну историю о столкновении новизны и консервативного мира. А Стивен Спилберг, спродюсировавший фильм, точно знает, что такое хороший сценарий.Лесорубы на УралеТакие же страсти бушуют в "Девчатах". Выпускница кулинарного училища Тося (Надежда Румянцева) приезжает работать поваром в столовую для лесорубов на Урале.Речь тут совсем не о высокой кухне, но даже простая пища в исполнении Тоси вызывает аппетит: здесь едят борщ, котлеты с вермишелью, рагу и гречку с компотом. А после ее монолога в заснеженном лесу о 50 способах приготовления картофеля невольно хочется попробовать все озвученные блюда.Неловкая, но самобытная героиня влюбляется в местного красавца Илью (Николай Рыбников). Сначала он ведет себя совсем не по-джентльменски, но затем и сам привязывается к девушке. Вместе с ними зритель размышляет о том, что такое любовь и какова цена игры чувствами человека.Кстати, за эту роль зарубежные газеты прозвали Румянцеву "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".Кухня или жизнь?В гастродраме "Вкус жизни" Николай Костер-Вальдау и Катрине Грайс-Розенталь играют семейную пару на ножах и одновременно партнеров на кухне собственного ресторана.У них есть общая мечта: получить мишленовскую звезду для своего заведения в Копенгагене. Днем Карстен придумывает изысканные рецепты и мастерски сервирует кальмара, форель, карамелизованные груши, а вечером удивляет Мэгги и детей новыми блюдами.Однако в погоне за звездой оказывается, что бороться нужно еще и за свои отношения. Ведь основные деликатесы — те, что приготовлены совместно. Само название в буквальном переводе выглядит ироничным каламбуром: "Вкус голода". И утоляется он в итоге далеко не высокой кухней.Бонусом к аппетитным кадрам идут ночные морозные виды и золотистые осенние лесные пейзажи Дании.Московско-французская кухняСамый дорогой российский ситком "Кухня" рассказывает о буднях московского ресторана Claude Monet. На протяжении шести сезонов зрители наблюдали закулисье поварских баталий, но не только.Повествование ведется от лица главного героя, Максима, который приехал из провинции изучать нюансы высокой кулинарии. Работая в этом элитном месте, он одновременно пытается выстраивать отношения и выбирается из различных передряг.В каждой серии — три законченных сюжета, зачастую курьезные ситуации с участием сотрудников ресторана, гостей, приглашенных звезд или конкурентов. Закадровый голос Максима переосмысляет происходящее. Ситком поднимает много проблем: от отношений отцов и детей и неравного брака до нюансов построения семьи и последствий лжи.Спланированные и случайные соревнования между кулинарами в приготовлении рыбы, фирменного паштета, мясных рулетов, упражнения в создании ювелирных десертов сняты очень динамично и экспрессивно. Но вот записать рецепт по ходу просмотра не получится — велик риск, что увлечетесь поварской кутерьмой.Французские изыски за 365 днейЛюбителям закрученных сюжетов стоит посмотреть картину "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту".Действие происходит в 1940-1950-х и в наше время. Американская домохозяйка Джулия (Мэрил Стрип) изучает кулинарное искусство перед тем, как стать шеф-поваром и написать "Осваивая искусство французской кухни".Спустя полвека книга изменит жизнь Джули (Эми Адамс). Автор кулинарного блога, она решила усовершенствоваться с помощью этого пособия и поставила эксперимент: приготовить 524 блюда за 365 дней, рискуя благополучием брака и кота.Кулинарные приключения, которые, вероятно, захочется повторить: буйабес, говядина по-бургундски, кассуле.Две хозяйки у плитыПедантичная и замкнутая Марта Кляйн — ответственный шеф-повар гамбургского ресторана в картине "Неотразимая Марта" — сосредоточена на качестве еды, сервировке и точном следовании рецептам.После смерти сестры надо заботиться о племяннице Лине. В то же время приходится уживаться со вторым поваром, итальянцем Марио. При этом у всех очень разные взгляды на кулинарию и жизнь в целом. Но постепенно, благодаря Лине и Марио, нелюдимая Марта начинает по-новому на все смотреть.Ромком впечатлил голливудских продюсеров настолько, что они сняли собственную версию с Кэтрин Зета-Джонс и Аароном Экхартом.Корейская магияТем, кто недостаточно смел, чтобы уверенно держать половник и сотейник, стоит посмотреть корейский сериал "Мой призрак".Главная героиня Бон-сон — повар, очень робкая и неуверенная в себе девушка. Ведет кулинарный блог и тайно вздыхает по своему шефу. А еще у нее есть суперспособность: она общается с призраками.Однажды в нее вселяется дух дерзкой Щин Сун-э. Разбираясь со своими чувствами и мистическим преображением, главная героиня не забывает творить кулинарную магию вместе с коллегами: паста, лапша, каша с капустой, гребешки, мидии...С персонажами всех кинолент хочется безоговорочно согласиться в одном: задаваться вечными вопросами приятнее не на голодный желудок.
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Анна Нехаева
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хелен миррен, стивен спилберг, надежда румянцева, кэтрин зета-джонс, эми адамс, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , стиль жизни, еда
Хелен Миррен, Стивен Спилберг, Надежда Румянцева, Культура, Кэтрин Зета-Джонс, Эми Адамс, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Стиль жизни, Еда
08:00 20.10.2022 (обновлено: 08:13 20.10.2022)
 

Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах

© Keystone Production (2012)Кадр из сериала "Кухня"
Кадр из сериала Кухня
© Keystone Production (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильмы о кулинарии не только вдохновляют приготовить что-то изысканное. Под звуки шипящего масла их герои состязаются в своем искусстве, знакомятся с другими культурами, создают бизнес, теряют и находят любовь. Почему, даже если мы далеки от кухонных страстей, нам нравится смотреть такое кино — в материале РИА Новости к Международному дню поваров.

Восток и Запад

Культурное противостояние — в фильме "Пряности и страсти" с Хелен Миррен. Она играет мадам Малори, владелицу знаменитого в Провансе заведения "Плакучая ива". Там подают знаковые блюда французской кухни.
Но размеренность будней мишленовского ресторана нарушается, когда индийские эмигранты открывают национальное кафе прямо через дорогу.
© Amblin Entertainment (2014)Кадр из фильма "Пряности и страсти"
Кадр из фильма Пряности и страсти
© Amblin Entertainment (2014)
Кадр из фильма "Пряности и страсти"
Консервативная хозяйка совсем не рада шумным конкурентам, разворачивается битва за клиентов. Но постепенно на первый план выходит интерес к кулинарии. Молодой шеф-повар вызывает восхищение мадам Малори, чуть изменив классический рецепт омлета.
Бывшие враги становятся союзниками, а на столе теперь соседствуют французская утонченность и индийская пылкость: устрицы в соусе из белого вина и горчицы рядом с цыпленком тикка, равиоли — с морским окунем в маринаде из тамаринды.
© Amblin Entertainment (2014)

Мадам Малори, фильм "Пряности и страсти"

Кадр из фильма Пряности и страсти
1 из 2

Мадам Малори, фильм "Пряности и страсти"

© Amblin Entertainment (2014)
© Amblin Entertainment (2014)

Сцена из фильма "Пряности и страсти"

Кадр из фильма Пряности и страсти
2 из 2

Сцена из фильма "Пряности и страсти"

© Amblin Entertainment (2014)
1 из 2

Мадам Малори, фильм "Пряности и страсти"

© Amblin Entertainment (2014)
2 из 2

Сцена из фильма "Пряности и страсти"

© Amblin Entertainment (2014)
Параллельно развиваются несколько романтических линий. Затрагиваются вопросы выбора, поступков вопреки воли родственников, смены приоритетов, принятия незнакомой культуры.
Снял ленту Лассе Халльстрем, который до этого поставил почти все клипы ABBA и картину "Шоколад" — еще одну историю о столкновении новизны и консервативного мира. А Стивен Спилберг, спродюсировавший фильм, точно знает, что такое хороший сценарий.

Лесорубы на Урале

Такие же страсти бушуют в "Девчатах". Выпускница кулинарного училища Тося (Надежда Румянцева) приезжает работать поваром в столовую для лесорубов на Урале.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма Девчата
1 из 2
Кадр из фильма "Девчата"
© Мосфильм (1962)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата"

Артистка Н. Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма Девчата
2 из 2

Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата"

© РИА Новости
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1 из 2
Кадр из фильма "Девчата"
© Мосфильм (1962)
2 из 2

Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата"

© РИА Новости
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Речь тут совсем не о высокой кухне, но даже простая пища в исполнении Тоси вызывает аппетит: здесь едят борщ, котлеты с вермишелью, рагу и гречку с компотом. А после ее монолога в заснеженном лесу о 50 способах приготовления картофеля невольно хочется попробовать все озвученные блюда.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма Девчата
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Девчата"
Неловкая, но самобытная героиня влюбляется в местного красавца Илью (Николай Рыбников). Сначала он ведет себя совсем не по-джентльменски, но затем и сам привязывается к девушке. Вместе с ними зритель размышляет о том, что такое любовь и какова цена игры чувствами человека.
Кстати, за эту роль зарубежные газеты прозвали Румянцеву "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".
© РИА Новости / Мосфильм (1962) / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма Юрия Чулюкина "Девчата"

Кадр из фильма Девчата
1 из 3

Кадр из фильма Юрия Чулюкина "Девчата"

© РИА Новости / Мосфильм (1962)
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сцена из комедийного художественного фильма "Девчата"

Кадр из комедийного художественного фильма Девчата. В роли Анфисы - Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси - Надежда Румянцева
2 из 3

Сцена из комедийного художественного фильма "Девчата"

© РИА Новости
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© Мосфильм (1961)

Фрагмент из фильма "Девчата"

Кадр из фильма Девчата
3 из 3

Фрагмент из фильма "Девчата"

© Мосфильм (1961)
1 из 3

Кадр из фильма Юрия Чулюкина "Девчата"

© РИА Новости / Мосфильм (1962)
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2 из 3

Сцена из комедийного художественного фильма "Девчата"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Фрагмент из фильма "Девчата"

© Мосфильм (1961)

Кухня или жизнь?

В гастродраме "Вкус жизни" Николай Костер-Вальдау и Катрине Грайс-Розенталь играют семейную пару на ножах и одновременно партнеров на кухне собственного ресторана.
© Zentropa (2021)Герои фильма "Вкус жизни" Карстен и Мэгги
Кадр из фильма Вкус жизни
© Zentropa (2021)
Герои фильма "Вкус жизни" Карстен и Мэгги
У них есть общая мечта: получить мишленовскую звезду для своего заведения в Копенгагене. Днем Карстен придумывает изысканные рецепты и мастерски сервирует кальмара, форель, карамелизованные груши, а вечером удивляет Мэгги и детей новыми блюдами.
Однако в погоне за звездой оказывается, что бороться нужно еще и за свои отношения. Ведь основные деликатесы — те, что приготовлены совместно. Само название в буквальном переводе выглядит ироничным каламбуром: "Вкус голода". И утоляется он в итоге далеко не высокой кухней.
Бонусом к аппетитным кадрам идут ночные морозные виды и золотистые осенние лесные пейзажи Дании.
© Zentropa (2021)Кадр из фильма "Вкус жизни"
Кадр из фильма Вкус жизни
1 из 3
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
© Zentropa (2021)

Сцена из фильма "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
2 из 3

Сцена из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
© Zentropa (2021)

Фрагмент из фильма "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Zentropa (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вкус жизни"

© Zentropa (2021)

Московско-французская кухня

Самый дорогой российский ситком "Кухня" рассказывает о буднях московского ресторана Claude Monet. На протяжении шести сезонов зрители наблюдали закулисье поварских баталий, но не только.
Повествование ведется от лица главного героя, Максима, который приехал из провинции изучать нюансы высокой кулинарии. Работая в этом элитном месте, он одновременно пытается выстраивать отношения и выбирается из различных передряг.
© Keystone Production (2012)Кадр из сериала "Кухня"
Кадр из сериала Кухня
© Keystone Production (2012)
Кадр из сериала "Кухня"
В каждой серии — три законченных сюжета, зачастую курьезные ситуации с участием сотрудников ресторана, гостей, приглашенных звезд или конкурентов. Закадровый голос Максима переосмысляет происходящее. Ситком поднимает много проблем: от отношений отцов и детей и неравного брака до нюансов построения семьи и последствий лжи.
Спланированные и случайные соревнования между кулинарами в приготовлении рыбы, фирменного паштета, мясных рулетов, упражнения в создании ювелирных десертов сняты очень динамично и экспрессивно. Но вот записать рецепт по ходу просмотра не получится — велик риск, что увлечетесь поварской кутерьмой.
© Keystone Production (2012)Кадр из сериала "Кухня"
Кадр из сериала Кухня
1 из 3
Кадр из сериала "Кухня"
© Keystone Production (2012)
© Keystone Production (2012)

Сцена из сериала "Кухня"

Кадр из сериала Кухня
2 из 3

Сцена из сериала "Кухня"

© Keystone Production (2012)
© Keystone Production (2012)

Фрагмент из сериала "Кухня"

Кадр из сериала Кухня
3 из 3

Фрагмент из сериала "Кухня"

© Keystone Production (2012)
1 из 3
Кадр из сериала "Кухня"
© Keystone Production (2012)
2 из 3

Сцена из сериала "Кухня"

© Keystone Production (2012)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Кухня"

© Keystone Production (2012)

Французские изыски за 365 дней

Любителям закрученных сюжетов стоит посмотреть картину "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту".
Действие происходит в 1940-1950-х и в наше время. Американская домохозяйка Джулия (Мэрил Стрип) изучает кулинарное искусство перед тем, как стать шеф-поваром и написать "Осваивая искусство французской кухни".
© Columbia Pictures (2009) Кадр из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"
Кадр из фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
© Columbia Pictures (2009)
Кадр из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"
Спустя полвека книга изменит жизнь Джули (Эми Адамс). Автор кулинарного блога, она решила усовершенствоваться с помощью этого пособия и поставила эксперимент: приготовить 524 блюда за 365 дней, рискуя благополучием брака и кота.
Кулинарные приключения, которые, вероятно, захочется повторить: буйабес, говядина по-бургундски, кассуле.
© Columbia Pictures (2009) Кадр из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"
Кадр из фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
1 из 2
Кадр из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"
© Columbia Pictures (2009)
© Columbia Pictures (2009)

Сцена из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"

Кадр из фильма Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
2 из 2

Сцена из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"

© Columbia Pictures (2009)
1 из 2
Кадр из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"
© Columbia Pictures (2009)
2 из 2

Сцена из фильма "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту"

© Columbia Pictures (2009)

Две хозяйки у плиты

Педантичная и замкнутая Марта Кляйн — ответственный шеф-повар гамбургского ресторана в картине "Неотразимая Марта" — сосредоточена на качестве еды, сервировке и точном следовании рецептам.
После смерти сестры надо заботиться о племяннице Лине. В то же время приходится уживаться со вторым поваром, итальянцем Марио. При этом у всех очень разные взгляды на кулинарию и жизнь в целом. Но постепенно, благодаря Лине и Марио, нелюдимая Марта начинает по-новому на все смотреть.
© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)Кадр из фильма "Неотразимая Марта"
Кадр из фильма Неотразимая Марта
1 из 2
Кадр из фильма "Неотразимая Марта"
© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)
© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)

Сцена из фильма "Неотразимая Марта"

Кадр из фильма Неотразимая Марта
2 из 2

Сцена из фильма "Неотразимая Марта"

© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)
1 из 2
Кадр из фильма "Неотразимая Марта"
© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)
2 из 2

Сцена из фильма "Неотразимая Марта"

© Österreichischer Rundfunk (ORF) (2001)
Ромком впечатлил голливудских продюсеров настолько, что они сняли собственную версию с Кэтрин Зета-Джонс и Аароном Экхартом.
© Warner Bros. Pictures Co. (2007) Кадр из фильма "Вкус жизни"
Кадр из фильма Вкус жизни
1 из 2
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Warner Bros. Pictures Co. (2007)
© Warner Bros. Pictures Co. (2007)

Сцена из фильма "Вкус жизни"

Кадр из фильма Вкус жизни
2 из 2

Сцена из фильма "Вкус жизни"

© Warner Bros. Pictures Co. (2007)
1 из 2
Кадр из фильма "Вкус жизни"
© Warner Bros. Pictures Co. (2007)
2 из 2

Сцена из фильма "Вкус жизни"

© Warner Bros. Pictures Co. (2007)

Корейская магия

Тем, кто недостаточно смел, чтобы уверенно держать половник и сотейник, стоит посмотреть корейский сериал "Мой призрак".
Главная героиня Бон-сон — повар, очень робкая и неуверенная в себе девушка. Ведет кулинарный блог и тайно вздыхает по своему шефу. А еще у нее есть суперспособность: она общается с призраками.
© CJ&M Entertaiment (2015)Кадр из сериала "Мой призрак"
Кадр из сериала Мой призрак
© CJ&M Entertaiment (2015)
Кадр из сериала "Мой призрак"
Однажды в нее вселяется дух дерзкой Щин Сун-э. Разбираясь со своими чувствами и мистическим преображением, главная героиня не забывает творить кулинарную магию вместе с коллегами: паста, лапша, каша с капустой, гребешки, мидии...
С персонажами всех кинолент хочется безоговорочно согласиться в одном: задаваться вечными вопросами приятнее не на голодный желудок.
Девушка танцует на улице в районе Синчон в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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КультураХелен МирренСтивен СпилбергНадежда РумянцеваКэтрин Зета-ДжонсЭми АдамсКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьСтиль жизниЕда
 
 
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