https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html

В Дании заявили, что взорванный "Северный поток" можно починить

В Дании заявили, что взорванный "Северный поток" можно починить - РИА Новости, 20.10.2022

В Дании заявили, что взорванный "Северный поток" можно починить

Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту, заявил в интервью Danmarks Radio (DR) главный специалист датской инженерной компании COWI... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T02:06

2022-10-20T02:06

2022-10-20T02:36

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту, заявил в интервью Danmarks Radio (DR) главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.После изучения кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода. Также он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном. После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы."Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — цитирует специалиста DR.Уссинг прогнозирует, что на реализацию ремонтных работ уйдет несколько месяцев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221018/kadry-1824801819.html

https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824835743.html

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в мире, дания, европа, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия