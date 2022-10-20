https://ria.ru/20221020/polyanskiy-1825256126.html

Полянский прокомментировал возможность продления "зерновой сделки"

Полянский прокомментировал возможность продления "зерновой сделки" - РИА Новости, 20.10.2022

Полянский прокомментировал возможность продления "зерновой сделки"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал не быть слишком оптимистичными на счет продления "зерновой сделки" - часть договоренности,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T02:37

2022-10-20T02:37

2022-10-20T02:37

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ООН, 20 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал не быть слишком оптимистичными на счет продления "зерновой сделки" - часть договоренности, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.Отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия продлевать зерновую сделку, Полянский сказал: "Это зависит от того, что мы получим от этой сделки. Пока мы получили очень мало".Отвечая на вопрос о том, как идут переговоры, дипломат указал: "Я бы не был очень оптимистичным на данном этапе, потому что мы смотрим на практические результаты".По его словам, практические результаты очень скромные. "Вещи, которые нам обещали, не исполняются", - отметил он."Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская", – сказал Полянский.

https://ria.ru/20221019/sdelka-1825036561.html

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

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россия, черное море, оон, в мире, экономика, украина