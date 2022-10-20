https://ria.ru/20221020/polety-1825273096.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 20.10.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:05
2022-10-20T09:05
2022-10-20T10:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Общество, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:05 20.10.2022 (обновлено: 10:16 20.10.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России продлили до 28 октября