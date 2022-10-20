https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825254582.html

В США поняли, почему россияне поддерживают Путина

В США поняли, почему россияне поддерживают Путина - РИА Новости, 20.10.2022

В США поняли, почему россияне поддерживают Путина

Россияне поддерживают Путина из-за негативного отношения со стороны Запада, написал в статье для Washington Post экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T01:55

2022-10-20T01:55

2022-10-20T10:34

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне поддерживают Путина из-за негативного отношения со стороны Запада, написал в статье для Washington Post экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер.По его мнению, стремление Запада "наказать" Россию после распада Советского Союза "разожгло национальное недовольство".Роберт Хантер привел в примеры действия со стороны Вашингтона, направленные против России, упомянув, что США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в Центральной Европе и выразили намерение на саммите НАТО в 2008 году расширить альянс за счет Украины и Грузии.В конце статьи он призвал проявить "должное уважение к русскому народу" и предоставить России "достойное место в мире".В начале октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому президенту Путину доверяют 81,1 процента россиян.

https://ria.ru/20221014/rossiya-1824112295.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия, европа, нато, евросоюз