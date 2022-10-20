01:55 20.10.2022 (обновлено: 10:34 20.10.2022)
В США поняли, почему россияне поддерживают Путина
Экс-постпред США при НАТО Хантер призвал проявить должное уважение к русскому народу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне поддерживают Путина из-за негативного отношения со стороны Запада, написал в статье для Washington Post экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер.
"Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет", — заявил он.
По его мнению, стремление Запада "наказать" Россию после распада Советского Союза "разожгло национальное недовольство".
Роберт Хантер привел в примеры действия со стороны Вашингтона, направленные против России, упомянув, что США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в Центральной Европе и выразили намерение на саммите НАТО в 2008 году расширить альянс за счет Украины и Грузии.
В конце статьи он призвал проявить "должное уважение к русскому народу" и предоставить России "достойное место в мире".
В начале октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому президенту Путину доверяют 81,1 процента россиян.
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