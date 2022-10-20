https://ria.ru/20221020/pobeda-1825524176.html

Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс

Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс - РИА Новости, 20.10.2022

Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс

Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на выборах в конгресс осложнит выделение помощи Украине. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:54

2022-10-20T22:54

2022-10-20T22:54

в мире

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на выборах в конгресс осложнит выделение помощи Украине."Я обеспокоен", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он беспокойство о том, что победа республиканцев отразится на помощи Украине.Президент США при этом сказал, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат. "Думаю, да. Но это не закончилось, пока не закончилось", - сказал Байден.

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

сша

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в мире, джо байден, сша, украина