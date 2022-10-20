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Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс
Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс - РИА Новости, 20.10.2022
Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс
Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на выборах в конгресс осложнит выделение помощи Украине. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:54
2022-10-20T22:54
2022-10-20T22:54
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на выборах в конгресс осложнит выделение помощи Украине."Я обеспокоен", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он беспокойство о том, что победа республиканцев отразится на помощи Украине.Президент США при этом сказал, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат. "Думаю, да. Но это не закончилось, пока не закончилось", - сказал Байден.
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в мире, джо байден, сша, украина
В мире, Джо Байден, США, Украина
Байден рассказал, чем обернется победа республиканцев на выборах в конгресс
Президент США Байден: победа республиканцев на выборах в конгресс осложнит помощь Украине