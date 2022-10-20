Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики
Президент Колумбии Петро обвинил США в разрушении мировой экономики
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Грядет несомненный экономический кризис. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире", - сказал Петро в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии.
По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию" - в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.
"США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо", - добавил Петро.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.