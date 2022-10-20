Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/petro-1825248952.html
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики - РИА Новости, 20.10.2022
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики
Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, заявил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:00
2022-10-20T00:00
густаво петро
россия
колумбия
европа
сша
в мире
экономика
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, заявил президент Колумбии Густаво Петро.По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию" - в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция."США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо", - добавил Петро.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221019/zakharova-1825024437.html
россия
колумбия
европа
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2249:1687_1920x0_80_0_0_b7838e3e28e49386cc04ee3ed1b1f508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
густаво петро, россия, колумбия, европа, сша, в мире, экономика, латинская америка
Густаво Петро, Россия, Колумбия, Европа, США, В мире, Экономика, Латинская Америка
00:00 20.10.2022
 
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики

Президент Колумбии Петро обвинил США в разрушении мировой экономики

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Грядет несомненный экономический кризис. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире", - сказал Петро в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии.
По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию" - в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.
"США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо", - добавил Петро.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 08:44
Попытки США "усилить" Киев ведут к разрушению Украины, заявила Захарова
 
Густаво ПетроРоссияКолумбияЕвропаСШАВ миреЭкономикаЛатинская Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала