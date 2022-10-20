https://ria.ru/20221020/perry-1825370619.html
Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.10.2022
Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, пишет People. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:30
2022-10-20T15:30
2022-10-20T16:07
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, пишет People. Долгое время он боролся с алкогольной и наркозависимостью. 53-летний актер признался, что в возрасте 49 лет он чуть не умер. У него разорвалась толстая кишка. Две недели он провел в коме, пять месяцев в больнице и девять месяцев ходил с калоприемником."Врачи сказали родным, что мой шанс выжить равен двум процентам", — вспоминает Пэрри. В "Друзьях" актер снимался с 24 лет. Тогда его зависимость к алкоголю только начала проявляться. За прошедшие годы он 15 раз проходил реабилитацию. Сейчас Пэрри называет себя вполне здоровым парнем и считает дни трезвости. Он перенес 14 операций на брюшной полости и уверяет, что ему достаточно посмотреть на свои шрамы, чтобы не принимать спиртное.
https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, мэттью перри, знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Культура, Мэттью Перри, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Новости культуры
15:30 20.10.2022 (обновлено: 16:07 20.10.2022)
Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Звезда "Друзей" Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за зависимости
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, пишет
People.
Долгое время он боролся с алкогольной и наркозависимостью. 53-летний актер признался, что в возрасте 49 лет он чуть не умер. У него разорвалась толстая кишка. Две недели он провел в коме, пять месяцев в больнице и девять месяцев ходил с калоприемником.
"Врачи сказали родным, что мой шанс выжить равен двум процентам", — вспоминает Пэрри.
В "Друзьях" актер снимался с 24 лет. Тогда его зависимость к алкоголю только начала проявляться. За прошедшие годы он 15 раз проходил реабилитацию.
Сейчас Пэрри называет себя вполне здоровым парнем и считает дни трезвости. Он перенес 14 операций на брюшной полости и уверяет, что ему достаточно посмотреть на свои шрамы, чтобы не принимать спиртное.