https://ria.ru/20221020/perry-1825370619.html

Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.10.2022

Звезда "Друзей" Мэттью Пэрри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, пишет People. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:30

2022-10-20T15:30

2022-10-20T16:07

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья" Мэттью Перри рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, пишет People. Долгое время он боролся с алкогольной и наркозависимостью. 53-летний актер признался, что в возрасте 49 лет он чуть не умер. У него разорвалась толстая кишка. Две недели он провел в коме, пять месяцев в больнице и девять месяцев ходил с калоприемником."Врачи сказали родным, что мой шанс выжить равен двум процентам", — вспоминает Пэрри. В "Друзьях" актер снимался с 24 лет. Тогда его зависимость к алкоголю только начала проявляться. За прошедшие годы он 15 раз проходил реабилитацию. Сейчас Пэрри называет себя вполне здоровым парнем и считает дни трезвости. Он перенес 14 операций на брюшной полости и уверяет, что ему достаточно посмотреть на свои шрамы, чтобы не принимать спиртное.

https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

культура, мэттью перри, знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры