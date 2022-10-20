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В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
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В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы - РИА Новости, 20.10.2022
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
В ФРГ после предполагаемого поджога в ночь на четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане, в ЧП никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:06
2022-10-20T13:06
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В ФРГ после предполагаемого поджога в ночь на четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане, в ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции.По данным правоохранителей, в четверг вечером загорелась одна из стен отеля общины Гросс Штрёмкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания, после чего всем обитателям здания вовремя удалось покинуть помещение."Гостиница служила местом размещения для украинских беженцев. Полиция предполагает поджог, служба уголовного розыска города Висмар находится на месте", - говорится в сообщении главного управления полиции Ростока.Пожарной службе удалось погасить огонь, однако он почти целиком разрушил здание. Правоохранители полагают, что причиной возгорания стал умышленный поджог. В тот же день до пожара полиция приезжала к отелю из-за обнаруженных на одном из стоящих рядом указателей нацистских символов.
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в мире, германия, мекленбург-передняя померания, росток, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Росток, Туризм, Новости - Туризм
13:06 20.10.2022
 
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы

Полиция сообщила, что на севере Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы

© AFP 2022 / John MacDougallНемецкие пожарные во время ликвидации возгорания
Немецкие пожарные во время ликвидации возгорания - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Немецкие пожарные во время ликвидации возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В ФРГ после предполагаемого поджога в ночь на четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане, в ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции.
По данным правоохранителей, в четверг вечером загорелась одна из стен отеля общины Гросс Штрёмкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания, после чего всем обитателям здания вовремя удалось покинуть помещение.
"Гостиница служила местом размещения для украинских беженцев. Полиция предполагает поджог, служба уголовного розыска города Висмар находится на месте", - говорится в сообщении главного управления полиции Ростока.
Пожарной службе удалось погасить огонь, однако он почти целиком разрушил здание. Правоохранители полагают, что причиной возгорания стал умышленный поджог. В тот же день до пожара полиция приезжала к отелю из-за обнаруженных на одном из стоящих рядом указателей нацистских символов.
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