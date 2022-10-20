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В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы - РИА Новости, 20.10.2022
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
В ФРГ после предполагаемого поджога в ночь на четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане, в ЧП никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:06
2022-10-20T13:06
2022-10-20T13:06
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В ФРГ после предполагаемого поджога в ночь на четверг почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане, в ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции.По данным правоохранителей, в четверг вечером загорелась одна из стен отеля общины Гросс Штрёмкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания, после чего всем обитателям здания вовремя удалось покинуть помещение."Гостиница служила местом размещения для украинских беженцев. Полиция предполагает поджог, служба уголовного розыска города Висмар находится на месте", - говорится в сообщении главного управления полиции Ростока.Пожарной службе удалось погасить огонь, однако он почти целиком разрушил здание. Правоохранители полагают, что причиной возгорания стал умышленный поджог. В тот же день до пожара полиция приезжала к отелю из-за обнаруженных на одном из стоящих рядом указателей нацистских символов.
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Туризм, В мире, Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Росток, Туризм, Новости - Туризм
В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы
Полиция сообщила, что на севере Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы