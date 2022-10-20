https://ria.ru/20221020/oruzhie-1825262274.html

В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине

В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.10.2022

В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T06:45

2022-10-20T06:45

2022-10-20T07:50

сан-диего

сша

севастополь

безопасность

россия

украина

республика крым

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострое в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).

https://ria.ru/20220125/volny-1769348789.html

сан-диего

сша

севастополь

россия

украина

республика крым

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сан-диего, сша, севастополь, безопасность, россия, украина, республика крым