https://ria.ru/20221020/oruzhie-1825262274.html
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине
Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:45
2022-10-20T06:45
2022-10-20T07:50
сан-диего
сша
севастополь
безопасность
россия
украина
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/84/1525128483_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_61e0135e1cc8240556c83e3c6a41ac9c.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострое в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).
https://ria.ru/20220125/volny-1769348789.html
сан-диего
сша
севастополь
россия
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/84/1525128483_100:0:1400:975_1920x0_80_0_0_40a94d8eb4203d34b6c5bec7a8ccfc00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-диего, сша, севастополь, безопасность, россия, украина, республика крым
Сан-Диего, США, Севастополь, Безопасность, Россия, Украина, Республика Крым
06:45 20.10.2022 (обновлено: 07:50 20.10.2022)
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине
Журналист 19Fortyfive Стилуэлл: у России есть боевые дельфины для спецоперации на Украине