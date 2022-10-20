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В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
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В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине
Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T06:45
2022-10-20T07:50
сан-диего
сша
севастополь
безопасность
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострое в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).
https://ria.ru/20220125/volny-1769348789.html
сан-диего
сша
севастополь
россия
украина
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сан-диего, сша, севастополь, безопасность, россия, украина, республика крым
Сан-Диего, США, Севастополь, Безопасность, Россия, Украина, Республика Крым
06:45 20.10.2022 (обновлено: 07:50 20.10.2022)
 
В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине

Журналист 19Fortyfive Стилуэлл: у России есть боевые дельфины для спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей МальгавкоДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Дельфины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.
По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.
"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — отметил Стилуэлл.
В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов.
Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострое в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.
На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).
Военнослужащий ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 03:39
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
 
Сан-ДиегоСШАСевастопольБезопасностьРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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