Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия имеет серьезные компетенции в части создания индустриальных парков и экономических зон, заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе дискуссии "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" на международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).



"У нас в стране уже 15 лет активно создаются индустриальные парки, и за это время они стали основным форматом локализации и размещения новых производств. Сейчас насчитывается уже почти 400 промпарков в 60 разных регионах. Можно уверенно говорить о том, что в России создана очень серьезная компетенция по промышленной инфраструктуре. Услуги российских управляющих компаний востребованы не только в регионах, но и за рубежом. Так, реализуется проект Российской промзоны на Суэцком канале, открыт частый индустриальный парк в Узбекистане", - сказал Чекушов.



В дискуссии приняли участие заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский и другие.



Они обсудили потенциальные площадки для локализации российского производства в дружественных странах, какие особенности и риски существуют при ведении бизнеса на их территории, какие механизмы государственной поддержки экспортеров необходимы, какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях и другие актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.



Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.