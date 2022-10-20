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Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков - РИА Новости, 20.10.2022
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Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков
Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков - РИА Новости, 20.10.2022
Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков
Россия имеет серьезные компетенции в части создания индустриальных парков и экономических зон, заявил директор Департамента международной кооперации и... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:03
2022-10-20T20:03
экономика
россия
суэцкий канал
турция
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
константин долгов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия имеет серьезные компетенции в части создания индустриальных парков и экономических зон, заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе дискуссии "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" на международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ)."У нас в стране уже 15 лет активно создаются индустриальные парки, и за это время они стали основным форматом локализации и размещения новых производств. Сейчас насчитывается уже почти 400 промпарков в 60 разных регионах. Можно уверенно говорить о том, что в России создана очень серьезная компетенция по промышленной инфраструктуре. Услуги российских управляющих компаний востребованы не только в регионах, но и за рубежом. Так, реализуется проект Российской промзоны на Суэцком канале, открыт частый индустриальный парк в Узбекистане", - сказал Чекушов.В дискуссии приняли участие заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский и другие.Они обсудили потенциальные площадки для локализации российского производства в дружественных странах, какие особенности и риски существуют при ведении бизнеса на их территории, какие механизмы государственной поддержки экспортеров необходимы, какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях и другие актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
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экономика, россия, суэцкий канал, турция, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, константин долгов
Экономика, Россия, Суэцкий канал, Турция, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Константин Долгов
20:03 20.10.2022
 

Минпромторг: Россия имеет большой опыт создания индустриальных парков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный экспортный форум "Сделано в России". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия имеет серьезные компетенции в части создания индустриальных парков и экономических зон, заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе дискуссии "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" на международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

"У нас в стране уже 15 лет активно создаются индустриальные парки, и за это время они стали основным форматом локализации и размещения новых производств. Сейчас насчитывается уже почти 400 промпарков в 60 разных регионах. Можно уверенно говорить о том, что в России создана очень серьезная компетенция по промышленной инфраструктуре. Услуги российских управляющих компаний востребованы не только в регионах, но и за рубежом. Так, реализуется проект Российской промзоны на Суэцком канале, открыт частый индустриальный парк в Узбекистане", - сказал Чекушов.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, торговый представитель РФ в Турции Айдар Гашигуллин, заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский и другие.

Они обсудили потенциальные площадки для локализации российского производства в дружественных странах, какие особенности и риски существуют при ведении бизнеса на их территории, какие механизмы государственной поддержки экспортеров необходимы, какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях и другие актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.
 
ЭкономикаРоссияСуэцкий каналТурцияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФКонстантин Долгов
 
 
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