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Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности

Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности - РИА Новости, 20.10.2022

Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских создал и возглавил оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:31

2022-10-20T11:31

2022-10-20T11:31

алексей русских

владимир путин

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских создал и возглавил оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Ульяновской области введен уровень базовой готовности."В Ульяновской области создан оперативный штаб в связи с введением в нашем регионе режима базовой готовности. Подписал соответствующий указ. Оперштаб возглавил лично", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что в состав оперштаба также вошли представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, руководители исполнительных органов и главы муниципалитетов."Для неукоснительного исполнения указа президента России региональный оперштаб будет на постоянной основе координировать все вопросы, связанные с поддержанием общественного порядка и безопасности людей, обеспечением бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и соцсферы, повышением устойчивости работы экономики и промышленности. Не останутся без внимания и вопросы реализации мер поддержки семей граждан, участвующих в СВО", - отметил Русских.

https://ria.ru/20221020/mery-1825280830.html

ульяновская область

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алексей русских, владимир путин, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность