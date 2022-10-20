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Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности - РИА Новости, 20.10.2022
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Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности
Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских создал и возглавил оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:31
2022-10-20T11:31
алексей русских
владимир путин
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских создал и возглавил оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Ульяновской области введен уровень базовой готовности."В Ульяновской области создан оперативный штаб в связи с введением в нашем регионе режима базовой готовности. Подписал соответствующий указ. Оперштаб возглавил лично", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что в состав оперштаба также вошли представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, руководители исполнительных органов и главы муниципалитетов."Для неукоснительного исполнения указа президента России региональный оперштаб будет на постоянной основе координировать все вопросы, связанные с поддержанием общественного порядка и безопасности людей, обеспечением бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и соцсферы, повышением устойчивости работы экономики и промышленности. Не останутся без внимания и вопросы реализации мер поддержки семей граждан, участвующих в СВО", - отметил Русских.
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алексей русских, владимир путин, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Алексей Русских, Владимир Путин, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
11:31 20.10.2022
 
Ульяновский губернатор создал оперштаб после введения режима готовности

Ульяновский губернатор Русских создал оперштаб после введения режима базовой готовности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских создал и возглавил оперативный штаб после введения в регионе режима базовой готовности.
Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Ульяновской области введен уровень базовой готовности.
"В Ульяновской области создан оперативный штаб в связи с введением в нашем регионе режима базовой готовности. Подписал соответствующий указ. Оперштаб возглавил лично", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в состав оперштаба также вошли представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, руководители исполнительных органов и главы муниципалитетов.
"Для неукоснительного исполнения указа президента России региональный оперштаб будет на постоянной основе координировать все вопросы, связанные с поддержанием общественного порядка и безопасности людей, обеспечением бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и соцсферы, повышением устойчивости работы экономики и промышленности. Не останутся без внимания и вопросы реализации мер поддержки семей граждан, участвующих в СВО", - отметил Русских.
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Алексей РусскихВладимир ПутинУльяновская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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