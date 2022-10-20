https://ria.ru/20221020/oon-1825261840.html

Стало известно число посягательств на дипмиссии России за полтора года

Стало известно число посягательств на дипмиссии России за полтора года - РИА Новости, 20.10.2022

Стало известно число посягательств на дипмиссии России за полтора года

С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипломатических представительств,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T06:27

2022-10-20T06:27

2022-10-20T06:36

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ООН, 20 окт — РИА Новости. С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипломатических представительств, заявила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова."За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах", — сказала Антонова.По ее словам, некоторые из них закончились трагично."Практически ежедневно в разных точках планеты российские дипломатические и консульские представительства и представители получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями в их адрес, совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипломатических миссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения", — рассказала дипломат.Она добавила, что участились случаи вандализма — злоумышленники наносят надписи оскорбительного характера в адрес России на пользующихся защитой зданиях, заливают их краской."На прошлой неделе такие действия были совершены совсем рядом — красной краской испорчен фасад исторического здания, в котором располагается генеральное консульство России в Нью-Йорке", — заключила дипломат.

https://ria.ru/20221018/memorandum-1825000948.html

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