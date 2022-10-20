https://ria.ru/20221020/oon-1825255642.html

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России - РИА Новости, 20.10.2022

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T02:05

2022-10-20T02:05

2022-10-20T02:05

в мире

стефан дюжаррик

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дмитрий полянский

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ООН, 20 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Киев призывает экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.В среду Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого."Без комментариев", - сказал РИА Новости Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Полянского.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221020/bpla-1825253662.html

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825251589.html

россия

украина

иран

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в мире, стефан дюжаррик, россия, украина, иран, оон, дмитрий полянский