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Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России - РИА Новости, 20.10.2022
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Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России
Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России - РИА Новости, 20.10.2022
Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T02:05
2022-10-20T02:05
в мире
стефан дюжаррик
россия
украина
иран
оон
дмитрий полянский
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ООН, 20 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Киев призывает экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.В среду Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого."Без комментариев", - сказал РИА Новости Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Полянского.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221020/bpla-1825253662.html
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в мире, стефан дюжаррик, россия, украина, иран, оон, дмитрий полянский
В мире, Стефан Дюжаррик, Россия, Украина, Иран, ООН, Дмитрий Полянский
02:05 20.10.2022
 
Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение России

ООН не комментирует предостережение России об участии в "расследовании" по БПЛА на Украине

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Киев призывает экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
01:38
Иран отверг утверждения о поставках дронов для применения на Украине
В среду Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого.
"Без комментариев", - сказал РИА Новости Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Полянского.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
00:45
Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников"
 
В миреСтефан ДюжаррикРоссияУкраинаИранООНДмитрий Полянский
 
 
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