https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана" - РИА Новости, 20.10.2022
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"
Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в "расследовании" в связи с обвинениями в поставках... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T01:17
2022-10-20T01:17
2022-10-20T01:48
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в "расследовании" в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В приложении, в частности, говорится, что она запрещает передачу Ираном всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если они не одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. В письме Кислицы говорится, что Киев хотел бы пригласить экспертов ООН посетить Украину при первой же возможности, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.По его словам, ситуация с беспилотниками никак не связана с резолюцией 2231, утвердившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе."О роли секретариата: у него нет мандата на проведение каких-либо расследований касательно резолюции СБ ООН 2231. Его роль чисто техническая - готовить комнаты для заседаний, распространять уведомления и так далее. Они не являются санкционным комитетом или группой экспертов", - сказал Полянский.По его словам у секретариата нет ни мандата, ни экспертизы для расследований.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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в мире, россия, иран, москва, оон, мид ирана, дмитрий полянский
В мире, Россия, Иран, Москва, ООН, МИД Ирана, Дмитрий Полянский
01:17 20.10.2022 (обновлено: 01:48 20.10.2022)
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"
Полянский: Москва пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
ООН, 20 окт - РИА Новости. Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в "расследовании" в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В приложении, в частности, говорится, что она запрещает передачу Ираном всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если они не одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. В письме Кислицы говорится, что Киев хотел бы пригласить экспертов ООН посетить Украину при первой же возможности, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.
По его словам, ситуация с беспилотниками никак не связана с резолюцией 2231, утвердившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
"О роли секретариата: у него нет мандата на проведение каких-либо расследований касательно резолюции СБ ООН
2231. Его роль чисто техническая - готовить комнаты для заседаний, распространять уведомления и так далее. Они не являются санкционным комитетом или группой экспертов", - сказал Полянский.
По его словам у секретариата нет ни мандата, ни экспертизы для расследований.
"Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли входит в чьи-либо интересы. Мы не хотим этого делать, но у нас не будет другого выбора... Надеемся, они воздержатся от этого безответственного шага", - заключил дипломат.
Официальный представитель МИД Ирана
Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине
. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.