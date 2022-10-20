https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html

Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"

Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана" - РИА Новости, 20.10.2022

Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"

Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в "расследовании" в связи с обвинениями в поставках... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T01:17

2022-10-20T01:17

2022-10-20T01:48

в мире

россия

иран

москва

оон

мид ирана

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg

ООН, 20 окт - РИА Новости. Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в "расследовании" в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В приложении, в частности, говорится, что она запрещает передачу Ираном всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если они не одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. В письме Кислицы говорится, что Киев хотел бы пригласить экспертов ООН посетить Украину при первой же возможности, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.По его словам, ситуация с беспилотниками никак не связана с резолюцией 2231, утвердившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе."О роли секретариата: у него нет мандата на проведение каких-либо расследований касательно резолюции СБ ООН 2231. Его роль чисто техническая - готовить комнаты для заседаний, распространять уведомления и так далее. Они не являются санкционным комитетом или группой экспертов", - сказал Полянский.По его словам у секретариата нет ни мандата, ни экспертизы для расследований.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html

https://ria.ru/20221018/bpla-1824985162.html

россия

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, москва, оон, мид ирана, дмитрий полянский