Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции
Odysee с 20 октября прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.
"По моему распоряжению американская платформа Odysee прекратила трансляцию сигнала телеканала RT France и радио Sputnik France", - написал Барро в Twitter.
При попытке зайти на страницы СМИ в четверг на платформе высвечивается сообщение "канал недоступен".
В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране.
Журналисты, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах, включая Odysee.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.