https://ria.ru/20221020/odysee-1825494852.html

Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции

Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции - РИА Новости, 20.10.2022

Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции

Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:22

2022-10-20T19:22

2022-10-20T19:22

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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.При попытке зайти на страницы СМИ в четверг на платформе высвечивается сообщение "канал недоступен".В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране.Журналисты, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах, включая Odysee.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220922/translyatsiya-1818679953.html

https://ria.ru/20220815/rutube-1809697067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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