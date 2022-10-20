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Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции - РИА Новости, 20.10.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221020/odysee-1825494852.html
Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции
Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции - РИА Новости, 20.10.2022
Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции
Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:22
2022-10-20T19:22
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.При попытке зайти на страницы СМИ в четверг на платформе высвечивается сообщение "канал недоступен".В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране.Журналисты, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах, включая Odysee.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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в мире, россия, франция, sputnik france, rt france
Медиавойны, В мире, Россия, Франция, Sputnik France, RT France
19:22 20.10.2022
 
Odysee прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции

Odysee с 20 октября прекратила трансляцию Sputnik и RT France по запросу властей Франции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Американская платформа Odysee с 20 октября прекратила трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.
"По моему распоряжению американская платформа Odysee прекратила трансляцию сигнала телеканала RT France и радио Sputnik France", - написал Барро в Twitter.
При попытке зайти на страницы СМИ в четверг на платформе высвечивается сообщение "канал недоступен".
В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране.
Журналисты, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах, включая Odysee.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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