https://ria.ru/20221020/obstrel-1825406607.html

При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР

При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР - РИА Новости, 20.10.2022

При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР

Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле населенного пункта Червоный Прапор в регионе из HIMARS, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:53

2022-10-20T15:53

2022-10-20T16:51

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле населенного пункта Червоный Прапор в регионе из HIMARS, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 1:00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор. Позднее в 10:00 населенный пункт повторно обстреляли: по нему выпустили еще две ракеты из американской установки.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, сша, bae systems, lockheed martin , украина