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При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР
При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР - РИА Новости, 20.10.2022
При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР
Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле населенного пункта Червоный Прапор в регионе из HIMARS, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:53
2022-10-20T15:53
2022-10-20T16:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле населенного пункта Червоный Прапор в регионе из HIMARS, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 1:00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор. Позднее в 10:00 населенный пункт повторно обстреляли: по нему выпустили еще две ракеты из американской установки.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, сша, bae systems, lockheed martin , украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, США, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина
15:53 20.10.2022 (обновлено: 16:51 20.10.2022)
При обстреле Червоного Прапора погибли пять сотрудников аварийных служб ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели пяти человек при обстреле из РСЗО HIMARS