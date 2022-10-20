В Воронежской области рассказали о финансировании нацпроекта "Образование"
Воронежская область направила около пяти миллиардов рублей на нацпроект "Образование"
Воронежский государственный университет. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Почти 5 миллиардов рублей составляет финансирование мероприятий по нацпроекту "Образование" в 2022 году в Воронежской области, говорится в сообщении областной думы.
В Воронежской областной думе проходят встречи председателей комитетов заксобрания с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам девяти месяцев 2022 года. В частности, обсуждался ход реализации национального проекта "Образование".
"На реализацию мероприятий региональных проектов нацпроекта "Образование" в 2022 году направлено 4 миллиарда 857 миллионов рублей, из них на строительство – 4 миллиарда 255 миллионов рублей", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Строительство объектов общего образования в регионе осуществляется в рамках регионального проекта "Современная школа". Средства были предусмотрены на возведение зданий пяти школ в этом году. Пристройка к зданию лицея в селе Верхний Мамон уже введена в эксплуатацию, готовность общеобразовательного центра на Московском проспекте в Воронеже составляет 52%, общеобразовательной школы на улице Остужева в Воронеже – 71%.
На приобретение оборудования по проекту "Современная школа" направлено 278,3 миллиона рублей. На эти средства созданы 153 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Кроме того, организован детский технопарк "Кванториум" на базе воронежской СОШ № 105, обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ, созданы консультационные центры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста в двух детских садах. Также в рамках проекта выплачены 6 миллионов рублей учителям, переехавшим на работу в сельскую местность.
"На реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" направлено 57,7 миллиона рублей. Создано 3329 новых мест для дополнительного образования, в 12 сельских школах обновлена спортивная инфраструктура", - информирует заксобрание.
В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" приобретено оборудование для 107 образовательных организаций и создан центр цифрового образования детей "IT-куб", а по проекту "Молодые профессионалы" создано 12 мастерских в шесть образовательных организациях по направлениям "Сервис", "Медицина", "Транспорт", "Промышленность" и "Строительство".