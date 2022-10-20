https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html

Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России

Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России - РИА Новости, 20.10.2022

Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России

Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:37

2022-10-20T03:37

2022-10-20T04:09

экономика

цены на нефть

япония

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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.Импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.

https://ria.ru/20221019/pakistan-1825010124.html

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экономика, цены на нефть, япония, россия, нефть