https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России
Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:37
2022-10-20T03:37
2022-10-20T04:09
экономика
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.Импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.
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экономика, цены на нефть, япония, россия, нефть
Экономика, Цены на нефть, Япония, Россия, Нефть
03:37 20.10.2022 (обновлено: 04:09 20.10.2022)
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России
Минфин Японии сообщил, что в сентябре 2022 года страна не импортировала нефть из России