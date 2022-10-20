Рейтинг@Mail.ru
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России
Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:37
2022-10-20T04:09
экономика
цены на нефть
япония
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105347/16/1053471607_0:538:1728:1510_1920x0_80_0_0_9f9fb6aec39582db3160931d0a5d5e39.jpg
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.Импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.
https://ria.ru/20221019/pakistan-1825010124.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105347/16/1053471607_0:376:1728:1672_1920x0_80_0_0_840d2b3f4d3636df560c42c92fc3870b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, япония, россия, нефть
Экономика, Цены на нефть, Япония, Россия, Нефть
03:37 20.10.2022 (обновлено: 04:09 20.10.2022)
 
Минфин Японии сообщил, что страна сократила импорт нефти из России

Минфин Японии сообщил, что в сентябре 2022 года страна не импортировала нефть из России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.
Импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.
В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.
Участок магистрального газопровода
Вчера, 01:37
СМИ: в Пакистане заявили, что страна готова покупать топливо из России
 
ЭкономикаЦены на нефтьЯпонияРоссияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала