https://ria.ru/20221020/nato-1825521974.html
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:27
2022-10-20T22:27
2022-10-20T22:27
в мире
финляндия
парламент венгрии
швеция
венгрия
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07e439756674384c1d6563bdfbc639d3.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции."Я передал ее в частном порядке", - сказал Байден журналистам на просьбу озвучить свою позицию по задержке со стороны Турции и Венгрии.Президента США цитирует пул Белого дома.Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Парламент Венгрии соберется на заседание о ратификации 24 октября.
https://ria.ru/20221020/nato-1825517890.html
финляндия
швеция
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_416:307:2737:2048_1920x0_80_0_0_6225bee2e675b8158e8dec37d1c28906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, парламент венгрии, швеция, венгрия, нато, джо байден
В мире, Финляндия, Парламент Венгрии, Швеция, Венгрия, НАТО, Джо Байден
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Байден сообщил, что обсуждал в частном порядке задержку принятия Финляндии и Швеции в НАТО