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Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
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Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:27
2022-10-20T22:27
в мире
финляндия
парламент венгрии
швеция
венгрия
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции."Я передал ее в частном порядке", - сказал Байден журналистам на просьбу озвучить свою позицию по задержке со стороны Турции и Венгрии.Президента США цитирует пул Белого дома.Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Парламент Венгрии соберется на заседание о ратификации 24 октября.
https://ria.ru/20221020/nato-1825517890.html
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в мире, финляндия, парламент венгрии, швеция, венгрия, нато, джо байден
В мире, Финляндия, Парламент Венгрии, Швеция, Венгрия, НАТО, Джо Байден
22:27 20.10.2022
 
Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Байден сообщил, что обсуждал в частном порядке задержку принятия Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции.
"Я передал ее в частном порядке", - сказал Байден журналистам на просьбу озвучить свою позицию по задержке со стороны Турции и Венгрии.
Президента США цитирует пул Белого дома.
Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Парламент Венгрии соберется на заседание о ратификации 24 октября.
Вид на Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
21:45
Парламент Венгрии обсудит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
 
В миреФинляндияПарламент ВенгрииШвецияВенгрияНАТОДжо Байден
 
 
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