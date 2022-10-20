https://ria.ru/20221020/nato-1825521974.html

Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.10.2022

Байден сообщил об обсуждении задержки принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:27

2022-10-20T22:27

2022-10-20T22:27

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что в частном порядке передал позицию о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции."Я передал ее в частном порядке", - сказал Байден журналистам на просьбу озвучить свою позицию по задержке со стороны Турции и Венгрии.Президента США цитирует пул Белого дома.Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые не ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Парламент Венгрии соберется на заседание о ратификации 24 октября.

https://ria.ru/20221020/nato-1825517890.html

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в мире, финляндия, парламент венгрии, швеция, венгрия, нато, джо байден