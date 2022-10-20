https://ria.ru/20221020/nato-1825517890.html
Парламент Венгрии обсудит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Парламент Венгрии обсудит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО - РИА Новости, 20.10.2022
Парламент Венгрии обсудит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Парламент Венгрии 24 октября на заседании рассмотрит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, следует из информации на сайте парламента. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:45
2022-10-20T21:45
2022-10-20T22:09
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БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Парламент Венгрии 24 октября на заседании рассмотрит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, следует из информации на сайте парламента.Комиссия по иностранным делам венгерского парламента 24 октября в 10.30 (11.30 мск) проведет заседание, на повестке которого, в том числе, предложение депутата от оппозиционной "Демократической коалиции" Агнеш Вадаи "о мерах, необходимых для присоединения Финляндской Республики и Королевства Швеции к Североатлантическому договору".Это не первая попытка социалистов в парламенте Венгрии провести голосование по членству северных стран в НАТО. Как сообщала венгерская газета Nepszava 4 октября, партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана отклонила предложение венгерских социалистов по голосованию о членстве Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента в этот день. Предложение было отклонено 117 голосами против 39 голосов. Сам Орбан летом заявлял, что его правительство будет обсуждать вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО "в течение осени", уточняло венгерское издание.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/lavrov-1813693183.html
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в мире, венгрия, швеция, финляндия, парламент венгрии, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Парламент Венгрии, НАТО
21:45 20.10.2022 (обновлено: 22:09 20.10.2022)
Парламент Венгрии обсудит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Парламент Венгрии обсудит ратификацию о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО