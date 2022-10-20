https://ria.ru/20221020/most-1825277158.html

Ремонт Крымского моста продолжается, автомобили едут без пробок

Ремонт Крымского моста продолжается, автомобили едут без пробок - РИА Новости, 20.10.2022

Ремонт Крымского моста продолжается, автомобили едут без пробок

Ремонт Крымского мост продолжается, при этом движение автомобилей осуществляется без пробок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:29

2022-10-20T09:29

2022-10-20T10:07

владимир путин

марат хуснуллин

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

крымский мост

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КЕРЧЬ, 20 окт – РИА Новости. Ремонт Крымского мост продолжается, при этом движение автомобилей осуществляется без пробок, передает корреспондент РИА Новости.Утром в четверг корреспондент агентства проехал по Крымскому мосту. Движению машин по одной из половин автомобильной части моста ничто не мешает, реверсивных участков нет, пробок нет. На поврежденной части моста стоит тяжелая строительная техника, рабочие продолжают восстанавливать пролеты.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221018/most-1824888770.html

россия

керченский пролив

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