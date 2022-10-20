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Завод "Москвич" планируют запустить в декабре - РИА Новости, 20.10.2022
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Завод "Москвич" планируют запустить в декабре
Завод "Москвич" планируют запустить в декабре - РИА Новости, 20.10.2022
Завод "Москвич" планируют запустить в декабре
Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:46
2022-10-20T12:49
экономика
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Перед началом пленарного заседания столичный градоначальник и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве"."Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - рассказал Собянин в рамках доклада Мишустину. Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.
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экономика, сергей собянин, москва, россия
Экономика, Сергей Собянин, Москва, Россия
12:46 20.10.2022 (обновлено: 12:49 20.10.2022)
 
Завод "Москвич" планируют запустить в декабре

Мэр Москвы Собянин надеется, что завод "Москвич" удастся запустить уже в декабре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Перед началом пленарного заседания столичный градоначальник и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве".
"Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - рассказал Собянин в рамках доклада Мишустину. Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.
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ЭкономикаСергей СобянинМоскваРоссия
 
 
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