https://ria.ru/20221020/moskvich-1825337660.html

Завод "Москвич" планируют запустить в декабре

Завод "Москвич" планируют запустить в декабре - РИА Новости, 20.10.2022

Завод "Москвич" планируют запустить в декабре

Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:46

2022-10-20T12:46

2022-10-20T12:49

экономика

сергей собянин

москва

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России – 2022". Перед началом пленарного заседания столичный градоначальник и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве"."Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - рассказал Собянин в рамках доклада Мишустину. Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

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москва

россия

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Кирилл Волков

экономика, сергей собянин, москва, россия