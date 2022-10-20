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Горслужбы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Горслужбы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве
Горслужбы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
Горслужбы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве
Городские службы промыли памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-20T14:54
2022-10-21T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
владимир шухов
салават щербаков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы промыли памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме. С помощью щеток специалисты нанесли на бронзовый постамент и скульптуру моющее средство, образовавшуюся пену смыли водой под давлением. В работах задействовали автовышку", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что памятник инженеру, архитектору, изобретателю и ученому Владимиру Шухову установлен в 2008 году. Бронзовый монумент создал скульптор Салават Щербаков. Постамент выполнен в виде усеченной гиперболоидной конструкции, 3 стороны украшены вертикальным фризом с рельефным изображением различных сооружений и конструкций, созданных по проектам Шухова, – радиобашни на Шаболовке и Киевского вокзала, ГУМа, мостов, крекинговой установки и нефтяных вышек.
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владимир шухов, салават щербаков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Владимир Шухов, Салават Щербаков, Москва, Городское хозяйство Москвы
14:54 20.10.2022 (обновлено: 15:08 21.10.2022)
 

Горслужбы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве

© Telegram/Городское хозяйство МосквыГородские службы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве
Городские службы промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в Москве
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы промыли памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме. С помощью щеток специалисты нанесли на бронзовый постамент и скульптуру моющее средство, образовавшуюся пену смыли водой под давлением. В работах задействовали автовышку", - сказано в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что памятник инженеру, архитектору, изобретателю и ученому Владимиру Шухову установлен в 2008 году. Бронзовый монумент создал скульптор Салават Щербаков. Постамент выполнен в виде усеченной гиперболоидной конструкции, 3 стороны украшены вертикальным фризом с рельефным изображением различных сооружений и конструкций, созданных по проектам Шухова, – радиобашни на Шаболовке и Киевского вокзала, ГУМа, мостов, крекинговой установки и нефтяных вышек.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВладимир ШуховСалават ЩербаковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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