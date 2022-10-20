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В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков
В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков
Правоохранители поймали двух предполагаемых закладчиков на юго-западе Москвы, оба – граждане Кубы, у одного из них нашли более 40 пакетиков, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:43
2022-10-20T12:43
2022-10-20T13:23
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правоохранители поймали двух предполагаемых закладчиков на юго-западе Москвы, оба – граждане Кубы, у одного из них нашли более 40 пакетиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, задержание парней 22 и 24 лет произошло накануне на улице Кравченко."Молодые люди оказались гражданами Кубы. У одного из них нашли более 40 пакетиков с неизвестным веществом", - заявил источник.Он добавил, что находки направили на экспертизу.
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Происшествия, Москва, Куба, Россия
12:43 20.10.2022 (обновлено: 13:23 20.10.2022)
В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков
В Москве на улице Кравченко задержали двух предполагаемых закладчиков с 40 пакетиками
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правоохранители поймали двух предполагаемых закладчиков на юго-западе Москвы, оба – граждане Кубы, у одного из них нашли более 40 пакетиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, задержание парней 22 и 24 лет произошло накануне на улице Кравченко.
"Молодые люди оказались гражданами Кубы. У одного из них нашли более 40 пакетиков с неизвестным веществом", - заявил источник.
Он добавил, что находки направили на экспертизу.