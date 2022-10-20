https://ria.ru/20221020/moskva-1825336858.html

В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков

В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков - РИА Новости, 20.10.2022

В Москве задержали двух кубинцев-закладчиков

Правоохранители поймали двух предполагаемых закладчиков на юго-западе Москвы, оба – граждане Кубы, у одного из них нашли более 40 пакетиков, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:43

2022-10-20T12:43

2022-10-20T13:23

происшествия

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куба

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правоохранители поймали двух предполагаемых закладчиков на юго-западе Москвы, оба – граждане Кубы, у одного из них нашли более 40 пакетиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, задержание парней 22 и 24 лет произошло накануне на улице Кравченко."Молодые люди оказались гражданами Кубы. У одного из них нашли более 40 пакетиков с неизвестным веществом", - заявил источник.Он добавил, что находки направили на экспертизу.

https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html

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происшествия, москва, куба, россия