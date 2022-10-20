https://ria.ru/20221020/moskva-1825291774.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах

Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах - РИА Новости, 20.10.2022

Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах

Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:52

2022-10-20T10:52

2022-10-20T13:48

москва

департамент здравоохранения г. москвы

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeb83c81ba73b3be2c6011e778a95d3c.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились публикации, что московские больницы якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах.

https://ria.ru/20221019/moskva-1825147552.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество