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Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах - РИА Новости, 20.10.2022
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Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах - РИА Новости, 20.10.2022
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:52
2022-10-20T13:48
москва
департамент здравоохранения г. москвы
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились публикации, что московские больницы якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах.
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москва, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество
Москва, Департамент здравоохранения г. Москвы, Здоровье - Общество
10:52 20.10.2022 (обновлено: 13:48 20.10.2022)
 
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах

Депздрав Москвы опроверг данные об оборудовании операционных в бомбоубежищах при больницах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в Москве
Машина скорой медицинской помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Машина скорой медицинской помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились публикации, что московские больницы якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах.
"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности. Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял", - рассказали в пресс-службе.
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МоскваДепартамент здравоохранения г. МосквыЗдоровье - Общество
 
 
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