https://ria.ru/20221020/moskva-1825291774.html
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах - РИА Новости, 20.10.2022
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:52
2022-10-20T10:52
2022-10-20T13:48
москва
департамент здравоохранения г. москвы
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах, являются ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились публикации, что московские больницы якобы оборудуют операционные в расположенных при них бомбоубежищах.
https://ria.ru/20221019/moskva-1825147552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент здравоохранения г. москвы, здоровье - общество
Москва, Департамент здравоохранения г. Москвы, Здоровье - Общество
10:52 20.10.2022 (обновлено: 13:48 20.10.2022)
Депздрав Москвы опроверг сообщения об операционных в бомбоубежищах
Депздрав Москвы опроверг данные об оборудовании операционных в бомбоубежищах при больницах