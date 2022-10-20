https://ria.ru/20221020/moskva-1825265867.html
В Москве рассказали, как ведут документацию медсестры детских поликлиник
В Москве рассказали, как ведут документацию медсестры детских поликлиник - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве рассказали, как ведут документацию медсестры детских поликлиник
Медицинских сестер и фельдшеров детских поликлиник столицы освободили от заполнения множества бумажных форм - теперь наиболее востребованные медицинские... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:51
2022-10-20T07:51
2022-10-20T07:51
общество
анастасия ракова
москва
здоровье
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Медицинских сестер и фельдшеров детских поликлиник столицы освободили от заполнения множества бумажных форм - теперь наиболее востребованные медицинские документы они формируют сразу в электронном виде в ЕМИАС, без дублирования на бумаге, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Теперь медсестры и фельдшеры детских городских поликлиник могут формировать в электронном виде протоколы осмотра, направления на консультации к специалистам и на ряд лабораторных исследований, а также сразу записывать пациента на приём по открытому направлению. Кроме того, мы автоматизировали процесс патронажного осмотра на дому детей старше одного месяца — для медицинских сестер в ЕМИАС создано несколько предзаполненных форм протоколов осмотра, что значительно экономит время их заполнения, а также обеспечивает хранение всех данных в системе", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что еще одно нововведение касается возможности создания цифровых аудиопротоколов - специальных электронных опросников, которые заполняются по итогам телефонных звонков пациентам или их родителям, например, для внесения сведений о самочувствии ребенка после выполненной прививки.Ракова уточнила, что новые возможности не только значительно облегчают работу среднего медперсонала и позволяют экономить время, но и увеличивают сохранность данных. По ее словам, автоматизация работы медсестер и фельдшеров во всех детских поликлиниках уже завершена."Также благодаря нововведению участковые медсестры начали заполнять в ЕМИАС в цифровом виде протоколы патронажного осмотра детей старше одного месяца, детей-инвалидов, детей под опекой, детей, находящегося в трудной жизненной ситуации или после вакцинации БЦЖ. Они могут формировать электронные направления на консультации к педиатру, офтальмологу, детскому хирургу, оториноларингологу и на гематологические, общеклинические и паразитологические исследования", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что автоматизируется и рабочий процесс кабинетов выдачи справок и направлений. Теперь фельдшеры могут оформить в электронном виде назначения на консультации, лабораторные исследования, инструментальную диагностику, процедуры и вакцинацию. Кроме того, появилась возможность заполнить протоколы осмотра по своему направлению деятельности, что существенно сокращает бумажный документооборот. Все данные, внесенные в электронные медкарты маленьких пациентов, доступны и другим специалистам городских медучреждений.
https://ria.ru/20221020/voda-1825264191.html
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общество, анастасия ракова , москва, здоровье
Общество, Анастасия Ракова , Москва, Здоровье
В Москве рассказали, как ведут документацию медсестры детских поликлиник
Заммэра Москвы Ракова: медсестры детских поликлиник столицы ведут электронную документацию
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Медицинских сестер и фельдшеров детских поликлиник столицы освободили от заполнения множества бумажных форм - теперь наиболее востребованные медицинские документы они формируют сразу в электронном виде в ЕМИАС, без дублирования на бумаге, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Теперь медсестры и фельдшеры детских городских поликлиник могут формировать в электронном виде протоколы осмотра, направления на консультации к специалистам и на ряд лабораторных исследований, а также сразу записывать пациента на приём по открытому направлению. Кроме того, мы автоматизировали процесс патронажного осмотра на дому детей старше одного месяца — для медицинских сестер в ЕМИАС создано несколько предзаполненных форм протоколов осмотра, что значительно экономит время их заполнения, а также обеспечивает хранение всех данных в системе", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что еще одно нововведение касается возможности создания цифровых аудиопротоколов - специальных электронных опросников, которые заполняются по итогам телефонных звонков пациентам или их родителям, например, для внесения сведений о самочувствии ребенка после выполненной прививки.
Ракова уточнила, что новые возможности не только значительно облегчают работу среднего медперсонала и позволяют экономить время, но и увеличивают сохранность данных. По ее словам, автоматизация работы медсестер и фельдшеров во всех детских поликлиниках уже завершена.
"Также благодаря нововведению участковые медсестры начали заполнять в ЕМИАС в цифровом виде протоколы патронажного осмотра детей старше одного месяца, детей-инвалидов, детей под опекой, детей, находящегося в трудной жизненной ситуации или после вакцинации БЦЖ. Они могут формировать электронные направления на консультации к педиатру, офтальмологу, детскому хирургу, оториноларингологу и на гематологические, общеклинические и паразитологические исследования", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что автоматизируется и рабочий процесс кабинетов выдачи справок и направлений. Теперь фельдшеры могут оформить в электронном виде назначения на консультации, лабораторные исследования, инструментальную диагностику, процедуры и вакцинацию. Кроме того, появилась возможность заполнить протоколы осмотра по своему направлению деятельности, что существенно сокращает бумажный документооборот. Все данные, внесенные в электронные медкарты маленьких пациентов, доступны и другим специалистам городских медучреждений.