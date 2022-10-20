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Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе - РИА Новости, 20.10.2022
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Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе
Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе - РИА Новости, 20.10.2022
Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе
Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе, сообщает в четверг посольство РФ в КНР. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:56
2022-10-20T10:56
игорь моргулов
россия
китай
политика
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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе, сообщает в четверг посольство РФ в КНР."Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе", - говорится в Тelegram-канале дипмиссии.Ранее президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китае. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России. Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.
https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html
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игорь моргулов, россия, китай, политика
Игорь Моргулов, Россия, Китай, Политика
10:56 20.10.2022
 
Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе

Новый посол России Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе, сообщает в четверг посольство РФ в КНР.
"Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе", - говорится в Тelegram-канале дипмиссии.
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18 октября, 08:00
Молчаливая поддержка. Какие сигналы Пекин послал России и Западу
Ранее президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.
Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.
Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китае. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России. Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.
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Игорь МоргуловРоссияКитайПолитика
 
 
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