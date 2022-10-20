https://ria.ru/20221020/morgulov-1825293186.html

Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе

Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе - РИА Новости, 20.10.2022

Новый посол в Пекине Моргулов приступил к работе

Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе, сообщает в четверг посольство РФ в КНР. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

игорь моргулов

россия

китай

политика

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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе, сообщает в четверг посольство РФ в КНР."Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов прибыл в Пекин и приступил к работе", - говорится в Тelegram-канале дипмиссии.Ранее президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китае. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России. Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.

https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь моргулов, россия, китай, политика