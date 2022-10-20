https://ria.ru/20221020/mordont-1825447783.html

Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ

Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2022

Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ

Лидер палаты общин Пенни Мордонт может выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы кабмина Лиз... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:36

2022-10-20T17:36

2022-10-20T17:36

лиз трасс

в мире

пенни мордонт

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800893775_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_4c8ebb5137eeac614ac133cc0d15b5fe.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт может выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы кабмина Лиз Трасс об отставке, сообщил в четверг телеканал Sky News."Как представляется, лидер палаты общин может выдвинуть свою кандидатуру (на пост нового премьера Британии)", - говорится в сообщении телеканала.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/trass-1825444755.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лиз трасс, в мире, пенни мордонт, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии