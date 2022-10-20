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Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
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Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ
Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ
Лидер палаты общин Пенни Мордонт может выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы кабмина Лиз... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:36
2022-10-20T17:36
лиз трасс
в мире
пенни мордонт
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт может выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы кабмина Лиз Трасс об отставке, сообщил в четверг телеканал Sky News."Как представляется, лидер палаты общин может выдвинуть свою кандидатуру (на пост нового премьера Британии)", - говорится в сообщении телеканала.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/trass-1825444755.html
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лиз трасс, в мире, пенни мордонт, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
Лиз Трасс, В мире, Пенни Мордонт, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:36 20.10.2022
 
Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии, пишут СМИ

Sky News: лидер палаты общин Мордонт может баллотироваться на пост премьера Британии

© AP Photo / Alastair GrantПенни Мордонт
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Пенни Мордонт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт может выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы кабмина Лиз Трасс об отставке, сообщил в четверг телеканал Sky News.
"Как представляется, лидер палаты общин может выдвинуть свою кандидатуру (на пост нового премьера Британии)", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Лиз ТрассВ миреПенни МордонтВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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