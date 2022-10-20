https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825362330.html

Оппозиция Молдавии потребовала заслушать в парламенте премьера страны

Оппозиция Молдавии потребовала заслушать в парламенте премьера страны - РИА Новости, 20.10.2022

Оппозиция Молдавии потребовала заслушать в парламенте премьера страны

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии потребовал заслушать в парламенте премьера Наталью Гаврилицу из-за решения властей, которое позволило... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:49

2022-10-20T13:49

2022-10-20T13:50

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии потребовал заслушать в парламенте премьера Наталью Гаврилицу из-за решения властей, которое позволило разогнать палаточный протестный городок, однако эта инициатива не нашла поддержки, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии под руководством премьера 13 октября приняла новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию."Самую большую опасность для государства представляет диктаторский режим партии "Действие и солидарность". Требуем дополнить повестку дня слушанием премьера Натальи Гаврилицы по вопросу серьезного злоупотребления положением и последствий решения комиссии по чрезвычайным ситуациям", - заявила депутат блока Диана Караман.Инициатива была поставлена на голосование, ее поддержали всего 26 депутатов. Также Караман предложила заслушать главу МВД Анну Ревенко, чтобы она объяснила необходимость применения силы против протестующих, но и это предложение не набрало необходимого количества голосов.В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

https://ria.ru/20221020/miting-1825329976.html

https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html

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в мире, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, россия