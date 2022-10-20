https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html

Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей

Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022

Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей

Власти Приамурья выплатят жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию, по 150 тысяч рублей, сообщает областное правительство. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:46

2022-10-20T11:46

2022-10-20T11:46

амурская область

безопасность

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Приамурья выплатят жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию, по 150 тысяч рублей, сообщает областное правительство.В правительстве области в четверг прошло первое заседание регионального оперативного штаба, который создан в соответствии с указом президента. Его возглавил губернатор Амурской области Василий Орлов."Наш приоритет - безопасность людей и обеспечение мобилизованных и их семей всем необходимым. Проанализировав практику других регионов, мы решили ввести в области единовременную региональную выплату. Её размер - 150 тысяч рублей. Выплачивать будем каждому мобилизованному. Поручаю правительству области в кратчайший срок разработать порядок и осуществить выплаты", - приводят власти слова губернатора.В Приамурье вводится уровень базовой готовности. В связи с этим создан оперативный штаб. В него вошли представители военного управления 35-й армии, ДВОКУ, руководители территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, председатель законодательного собрания области, РЖД, Благовещенской ТЭЦ, Ростелекома и ряда других важных предприятий. Заседания будут проводиться еженедельно.Орлов поручил членам штаба проанализировать и представить в аппарат оперштаба предложения по усилению контроля безопасности на транспорте, объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, в школах и детских садах, органах власти и местного самоуправления.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ и об особых режимах на других территориях страны. В большинстве регионов вводится базовый уровень готовности.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)