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Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html
Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей
Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей
Власти Приамурья выплатят жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию, по 150 тысяч рублей, сообщает областное правительство. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:46
2022-10-20T11:46
амурская область
безопасность
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Приамурья выплатят жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию, по 150 тысяч рублей, сообщает областное правительство.В правительстве области в четверг прошло первое заседание регионального оперативного штаба, который создан в соответствии с указом президента. Его возглавил губернатор Амурской области Василий Орлов."Наш приоритет - безопасность людей и обеспечение мобилизованных и их семей всем необходимым. Проанализировав практику других регионов, мы решили ввести в области единовременную региональную выплату. Её размер - 150 тысяч рублей. Выплачивать будем каждому мобилизованному. Поручаю правительству области в кратчайший срок разработать порядок и осуществить выплаты", - приводят власти слова губернатора.В Приамурье вводится уровень базовой готовности. В связи с этим создан оперативный штаб. В него вошли представители военного управления 35-й армии, ДВОКУ, руководители территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, председатель законодательного собрания области, РЖД, Благовещенской ТЭЦ, Ростелекома и ряда других важных предприятий. Заседания будут проводиться еженедельно.Орлов поручил членам штаба проанализировать и представить в аппарат оперштаба предложения по усилению контроля безопасности на транспорте, объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, в школах и детских садах, органах власти и местного самоуправления.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ и об особых режимах на других территориях страны. В большинстве регионов вводится базовый уровень готовности.
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безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Амурская область, Безопасность, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:46 20.10.2022
 
Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей

Губернатор Орлов поручил выплатить мобилизованным жителям Приамурья по 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие
Мобилизованные военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мобилизованные военнослужащие. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Приамурья выплатят жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию, по 150 тысяч рублей, сообщает областное правительство.
В правительстве области в четверг прошло первое заседание регионального оперативного штаба, который создан в соответствии с указом президента. Его возглавил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Наш приоритет - безопасность людей и обеспечение мобилизованных и их семей всем необходимым. Проанализировав практику других регионов, мы решили ввести в области единовременную региональную выплату. Её размер - 150 тысяч рублей. Выплачивать будем каждому мобилизованному. Поручаю правительству области в кратчайший срок разработать порядок и осуществить выплаты", - приводят власти слова губернатора.
В Приамурье вводится уровень базовой готовности. В связи с этим создан оперативный штаб. В него вошли представители военного управления 35-й армии, ДВОКУ, руководители территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, председатель законодательного собрания области, РЖД, Благовещенской ТЭЦ, Ростелекома и ряда других важных предприятий. Заседания будут проводиться еженедельно.
Орлов поручил членам штаба проанализировать и представить в аппарат оперштаба предложения по усилению контроля безопасности на транспорте, объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, в школах и детских садах, органах власти и местного самоуправления.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ и об особых режимах на других территориях страны. В большинстве регионов вводится базовый уровень готовности.
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